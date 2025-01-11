Kanalizasyondan gelen gizemli ses! Antalya’da ekipler alarma geçti: Kim var orada?
Antalya’da kanalizasyondan geldiği söylenen çocuk sesi ekipleri alarma geçirdi. Çimenlik alanda piknik yapan bir kişinin ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, mazgalı keserek kanalizasyon hattını taradı. İncelemede bir bulguya rastlanılmadı. İhbarı yapan kişi, “4-5 defa bağırdık çocuğa. Erkek çocuk sesiydi. Buradan birisi daha geçiyordu, o da duydu sesi.” ifadelerini kullandı.
Antalya’da kanalizasyon hattından gelen gizemli ses ihbarı ekipleri harekete geçirdi.