Kanalizasyondan gelen gizemli ses! Antalya’da ekipler alarma geçti: Kim var orada?

Antalya’da kanalizasyondan geldiği söylenen çocuk sesi ekipleri alarma geçirdi. Çimenlik alanda piknik yapan bir kişinin ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, mazgalı keserek kanalizasyon hattını taradı. İncelemede bir bulguya rastlanılmadı. İhbarı yapan kişi, “4-5 defa bağırdık çocuğa. Erkek çocuk sesiydi. Buradan birisi daha geçiyordu, o da duydu sesi.” ifadelerini kullandı.

Kanalizasyondan gelen gizemli ses! Antalya’da ekipler alarma geçti: Kim var orada? - 1

Antalya’da kanalizasyon hattından gelen gizemli ses ihbarı ekipleri harekete geçirdi.

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Kanalizasyondan gelen gizemli ses! Antalya’da ekipler alarma geçti: Kim var orada? - 2

Kepez ilçesine bağlı Güneş Mahallesi’ndeki Mehmet Atay Caddesi’nde bulunan çimenlikte, dün saat 17.30 sıralarında ailesiyle piknik yapan Hamdiye Çelik, refüj üzerindeki kanalizasyon mazgalından çocuk sesi duydu.

Kanalizasyondan gelen gizemli ses! Antalya’da ekipler alarma geçti: Kim var orada? - 3

“Kim var orada, polise haber vereceğim.” dedikten sonra bir daha sesi duyamayan Çelik, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Kanalizasyondan gelen gizemli ses! Antalya’da ekipler alarma geçti: Kim var orada? - 4

İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi.

Adrese gelen itfaiye erleri, mazgalı keserek kanalizasyon hattına girdi.
Kanalizasyondan gelen gizemli ses! Antalya’da ekipler alarma geçti: Kim var orada? - 5

Hattı tarayan ekipler, herhangi birine rastlamayınca aramayı sonlandırdı.

Kanalizasyondan gelen gizemli ses! Antalya’da ekipler alarma geçti: Kim var orada? - 6

İhbarı yapan Hamdiye Çelik, “Mazgaldan ses duydum. Bize cevap vermedi, bağırdı. ‘Kim var orada’ diye seslendik. Polisi arayacağım’ dedim, ses kesildi. 4-5 defa bağırdık çocuğa. Erkek çocuk sesiydi. Buradan birisi daha geçiyordu, o da duydu sesi.” dedi.

Kanalizasyondan gelen gizemli ses! Antalya’da ekipler alarma geçti: Kim var orada? - 7
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