Kanat açıklığı 3 metreyi buluyor! En nadir görünen kuş, kar yağışından sonra ortaya çıktı

Türkiye'deki dört akbaba türü arasında görüntülenmesi en zor tür olarak bilinen sakallı akbabalar, doğadaki leş ve kemikleri temizleyerek ekosisteme önemli katkı sağlıyor.

Bu özellikleriyle sakallı akbabalar, doğanın çöpçüsü olarak nitelendiriliyor.