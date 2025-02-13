Kandil günleri 2025: Bugün kandil mi? 13 Şubat ne kandili?

Müslümanlar için önemli günlerden biri olan kandil geceleri, manevi huzurun doruğa ulaştığı özel zamanlardır. Bu geceler, Müslümanlar için manevi bir arınma, tövbe ve Allah’a yakınlaşma fırsatı olarak kabul edilir. Her kandilin kendine has bir anlamı ve önemi vardır. Müslümanlar bu gecelerde fakirlere yardım eder, sadaka verir ve ihtiyaç sahiplerini gözetirler. Birçok kişi, dini günleri hatırlamak ve ibadetlerini ona göre düzenlemek adına "Bugün kandil mi? 13 Şubat ne kandili?" sorusunun cevabını merak ediyor.

Kandil günleri 2025: Bugün kandil mi? 13 Şubat ne kandili? - 1

2025 kandil tarihleri geçtiğimiz haftalarda duyurulmuştu. Yılın ilk iki kandili ocak ayında idrak edilmişti. Bu yılın üçüncü kandili ise şubat ayına denk geliyor. Peki, bugün kandil mi? 13 Şubat ne kandili?

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Kandil günleri 2025: Bugün kandil mi? 13 Şubat ne kandili? - 2

13 ŞUBAT NE KANDİLİ?

Ramazanın müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili şubat ayında idrak edilecek. İslam âlemi için büyük bir öneme sahip olan Berat Kandili, bu yıl 13 Şubat 2025 Perşembe gününe denk geliyor.

Kandil günleri 2025: Bugün kandil mi? 13 Şubat ne kandili? - 3

Bu mübarek gece, günahların affı ve ilahi rahmete erişmek için önemli bir fırsat olarak kabul edilir. Müslümanlar, Berat Kandili'nde ibadetlerini artırarak, dua ve niyazlarla manevi arınma arayışına girerler. Bu özel gece vesilesiyle camilerde mevlitler okunacak, dualar edilecek ve toplumsal dayanışma ruhu pekiştirilecek.

Kandil günleri 2025: Bugün kandil mi? 13 Şubat ne kandili? - 4

2025 KANDİL TARİHLERİ

2025 yılı dini günler takvimiyle birlikte kandil tarihleri belli oldu.

Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe (2 Receb 1446)

Mirac Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar (26 Receb 1446)

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe (14 Şaban 1446)

Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba (11 Rebiulevvel 1447)

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