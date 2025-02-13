Kandil günleri 2025: Bugün kandil mi? 13 Şubat ne kandili?
Müslümanlar için önemli günlerden biri olan kandil geceleri, manevi huzurun doruğa ulaştığı özel zamanlardır. Bu geceler, Müslümanlar için manevi bir arınma, tövbe ve Allah’a yakınlaşma fırsatı olarak kabul edilir. Her kandilin kendine has bir anlamı ve önemi vardır. Müslümanlar bu gecelerde fakirlere yardım eder, sadaka verir ve ihtiyaç sahiplerini gözetirler. Birçok kişi, dini günleri hatırlamak ve ibadetlerini ona göre düzenlemek adına "Bugün kandil mi? 13 Şubat ne kandili?" sorusunun cevabını merak ediyor.
2025 kandil tarihleri geçtiğimiz haftalarda duyurulmuştu. Yılın ilk iki kandili ocak ayında idrak edilmişti. Bu yılın üçüncü kandili ise şubat ayına denk geliyor. Peki, bugün kandil mi? 13 Şubat ne kandili?