Kandil mesajları 2024: Sevdiklerinizle ve dostlarınızla paylaşabileceğiniz en güzel, kısa ve anlamlı Mevlid Kandili mesajları

Kandil mesajları, Mevlid Kandili'nin bugün idrak edilecek olması nedeniyle sosyal medyada birçok kişi tarafından paylaşılmaya başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Mevlid Kandili'nde birçok kişi sevdiklerine en güzel ve anlamlı kandil mesajları gönderecek. Siz de uzaklardaki dostlarınızı ve ailenizi kandil mesajlarıyla hatırlayabilir, onlara bu özel günü anlamlı kılabilirsiniz. İşte sevdiklerinizle ve dostlarınızla paylaşabileceğiniz en güzel, kısa ve anlamlı Mevlid Kandili mesajları.

Kandil mesajları 2024: Sevdiklerinizle ve dostlarınızla paylaşabileceğiniz en güzel, kısa ve anlamlı Mevlid Kandili mesajları - 1

Mevlid Kandili mesajlarında en güzel ve anlamlı seçenekleri sizler için derledik. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Mevlid Kandili'nde birçok kişi özlem duyduğu sevdiklerini ve uzaklardaki dostlarını kandil mesajları yoluyla hatırlayacak. İşte sevdiklerinizle ve dostlarınızla paylaşabileceğiniz en güzel, kısa ve anlamlı Mevlid Kandili mesajları.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kandil mesajları 2024: Sevdiklerinizle ve dostlarınızla paylaşabileceğiniz en güzel, kısa ve anlamlı Mevlid Kandili mesajları - 2

MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI

"Mevlid Kandilinin İslam alemine mübarek; Vatanımız ve Milletimiz için hayırlara vesile olmasını Cenabı-ı Allah'tan dileriz."

"Rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu günde milletimizin ve İslam âleminin Mevlid kandilini kutluyor, birliğimize, beraberliğimize ve hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum."

"Rûhum sana âşık, sana hayrandır Efendim,
Bir ben değil, âlem sana kurbandır Efendim.
Doğ kalbime bir lâhzacık ey Nur-i dilârâ,
Nûrun ki; gönül derdime dermandır Efendim...Mevlid kandili mübarek olsun."

Kandil mesajları 2024: Sevdiklerinizle ve dostlarınızla paylaşabileceğiniz en güzel, kısa ve anlamlı Mevlid Kandili mesajları - 3

"Mevlid kandilimizi kutlar ve tüm insanlığa barış,huzur ve feraset getirmesini temenni ederim."

"Tüm İslam Alemi’nin Mevlid Kandilini kutlar, hayırlara vesile olmasını dileriz."

"Cemre gibi düştün kâinatın kışına
Bahar, senin elinde doğdu.Mevlid kandili mübarek olsun."

Kandil mesajları 2024: Sevdiklerinizle ve dostlarınızla paylaşabileceğiniz en güzel, kısa ve anlamlı Mevlid Kandili mesajları - 4

"Bu kutlu gecenin ülkemize ve dünyaya hayırlar getirmesini dilerim. Tüm dualarımız kardeşlik, dayanışma ve iyilikte birleşsin. Mevlid Kandilimiz mübarek olsun."

"Dualarımız Müşterek, Kardeşliğimiz Daim, Mevlid Kandilimiz Mübarek Olsun."

"Gönlümüzden geçen tüm duaların kabul olması dileğiyle mevlid kandilimiz mübarek olsun."

Kandil mesajları 2024: Sevdiklerinizle ve dostlarınızla paylaşabileceğiniz en güzel, kısa ve anlamlı Mevlid Kandili mesajları - 5

"Dünya'ya teşrifi olan bugün, Mübarek Mevlid Kandili’miz hayırlara vesile olsun. Selam ve duâ ile."

"Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Hayırlı kandiller!"

"Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdigimiz; fakat gelecek adina umutla dolu oldugumuz su dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Mevlüt kandiliniz mübarek olsun."

Kandil mesajları 2024: Sevdiklerinizle ve dostlarınızla paylaşabileceğiniz en güzel, kısa ve anlamlı Mevlid Kandili mesajları - 6

"Bu gece Mevlit Kandili günahtan kurtuluş gecesi. Haydi dua edelim temizlensin günah defterleri iyi kandiller..."

"Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınız Rabbin yüce katına iletilmisine vesile olan Mevlüt kandiliniz mübarek olsun."

"Bu gece Mevlit Kandili günahtan kurtuluş gecesi. Haydi dua edelim temizlensin günah defterleri iyi kandiller..."

Kandil mesajları 2024: Sevdiklerinizle ve dostlarınızla paylaşabileceğiniz en güzel, kısa ve anlamlı Mevlid Kandili mesajları - 7

"Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınız Rabbin yüce katına iletilmisine vesile olan Mevlüt kandiliniz mübarek olsun."

"Sevgili Peygamberimizin dünyayı şereflendirmesinin yıl dönümü olan Mevlid Kandilinin tüm insanlığa sevgi, huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum. Kandiliniz mübarek olsun."

"Milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Mevlid’ini tebrik ediyor, alemlere rahmet Peygamber Efendimizin veladetinin vuku bulduğu bu kutlu gecenin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Allah’tan niyaz ediyorum."

Kandil mesajları 2024: Sevdiklerinizle ve dostlarınızla paylaşabileceğiniz en güzel, kısa ve anlamlı Mevlid Kandili mesajları - 8

"Erdemin, güler yüzün, iyi davranışın evrensel örneği Peygamberimiz Hz. Muhammed’in doğum yıl dönümündeyiz. Mevlid Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun. "

"Alemlere Rahmet Hz. Peygamberimizin (sav)dünyayı şereflendirdiği kutlu gecenin ülkemiz ve tüm İslam aleminin birlik ve dirliğine vesile olması dileğiyle.Mevlid Kandili’nin İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığa sağlık,rahmet,bereket getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ederim."

"Yaratılmış olan her şeyin Mevlid kandili mübarek olsun."

"Tüm canlıların mevlid kandili kutlu olsun. Allah; bir lokma, bir hırka ile yaşayan Peygamber'in yolundan ayırmasın."

"Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (s.a.v)’in doğduğu gece olan mübarek Mevlid Kandili'nin ülkemiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dilerim. Dualarınız kabul, ameliniz makbul, Mevlid Kandiliniz mübarek olsun."

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