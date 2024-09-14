Kandil mesajları 2024: Sevdiklerinizle ve dostlarınızla paylaşabileceğiniz en güzel, kısa ve anlamlı Mevlid Kandili mesajları

MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI

"Mevlid Kandilinin İslam alemine mübarek; Vatanımız ve Milletimiz için hayırlara vesile olmasını Cenabı-ı Allah'tan dileriz."



"Rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu günde milletimizin ve İslam âleminin Mevlid kandilini kutluyor, birliğimize, beraberliğimize ve hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum."

"Rûhum sana âşık, sana hayrandır Efendim,

Bir ben değil, âlem sana kurbandır Efendim.

Doğ kalbime bir lâhzacık ey Nur-i dilârâ,

Nûrun ki; gönül derdime dermandır Efendim...Mevlid kandili mübarek olsun."