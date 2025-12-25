Kandil mesajları 2025: Regaip Kandili'ne özel, yeni, resimli, güzel, anlamlı ve kısa kandil mesajları ve sözleri
25.12.2025 09:20
Son Güncelleme: 25.12.2025 09:29
NTV - Haber Merkezi
Kandil mesajları, üç ayların manevi gölgesinin üzerimize düştüğü, rahmet ve bereket kapılarının ardına kadar açıldığı Regaip Kandili’nin gelmesiyle birlikte araştırılmaya başladı. Bu mübarek kandil gecesinde, sevdiklerine en içten dileklerini iletmek isteyenler için "en yeni ve anlamlı kandil mesajlarını" derledik. İşte gönülleri birleştiren, dualarda buluşturan Regaip Kandili için WhatsApp, Instagram ve SMS yoluyla paylaşabileceğiniz, yeni, güzel, kısa ve anlamlı Regaip Kandili mesajları ve sözleri.
Regaip Kandili'nin bugün idrak edilecek olması nedeniyle, en güzel ve anlamlı kandil mesajları araştırmaları başladı. Tövbelerin kabul edildiği ve üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaip Kandili'nde, milyonlarca Müslüman birbirinin kandilini kutlayacak. Uzaklardaki sevdiklerini ve dostlarını kandil vesilesiyle hatırlamak isteyen vatandaşlar için en güzel, kısa ve anlamlı kandil mesajlarını derledik. İşte sosyal medya ve SMS yoluyla paylaşabileceğiniz 2025 Regaip Kandili mesajları ve sözleri.
REGAİP KANDİLİ MESAJLARI 2025
Ramazan ayının müjdecisi, mübarek üç ayların ilk kandil gecesi olan Regaib Kandili mübarek olsun.
Arzu ettiğimiz tüm duâ ve dileklerin kabul olacağı bir kandil olsun.
Receb-i şerifin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Receb’in hepsini tutmuş gibi sevap verilir. Hayırlı Kandiller.
Regaip Kandil'in mübarek olsun. ALLAH seni sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin.
Bu mübarek Regaip kandil günü hürmetine Rabbim dualarımızı kabul eylesin. Kandilimiz mübarek olsun.
Sizin, ailenizin ve tüm İslam âleminin Regaib kandilini tebrik ediyorum.
"Sevginin ve merhametin hayatımızın odağında olduğu, hayatımızı iyilik yapmak üzere inşa edeceğimiz duasıyla, samimiyetiyle... Mübarek Regaip Kandilimiz mübarek olsun."
"Regaip kandilimiz kutlu olsun. Bu mübarek vakitler, kendimize, özümüze yaklaşabilmemiz; idrakimizi artırmamız ve daha olgun insanlar olmamız için vesile olabilsin"
"Ramazanın müjdecisi, ilahi rahmetin tecelli ettiği bu faziletli gecenin günahlarımızdan arınıp hayırlı başlangıçlar yapmamıza vesile olması dileğiyle, Regaip Kandilimiz mübarek olsun."
"Aklımızdan geçen dilimizde dua edindiğimiz ne varsa Rabbim tüm dileklerimizi kabul eylesin."
“Mübarek üç ayların müjdecisi Regaip Kandili'nin ülkemize ve tüm insanlığa barış, huzur ve adalet getirmesi dileğiyle. Bu mübarek gecede tüm komşularımızı düzenleyeceğimiz Kur'an-ı Kerim Tilaveti'ne davet ediyoruz. Dualarımız birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz için olsun.”
"Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez: Cuma gecesi, Regaib gecesi, Berat gecesi, Ramazan bayramı gecesi ve Kurban bayramı gecesi." [Beyhakî, "Şu’ab’ul-Îman", 3558]"
"Ümit ederim ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Regaip kandiliniz mübarek olsun."
"Günler bize dostların güzelliği ile, geceler onların duaları ile mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamız sizlerin sevgisi. Regaip kandiliniz mübarek olsun."
"Bu gece huzur ve müjde gecesidir. Regaip Kandiliniz kutlu olsun."
“Tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi dileğiyle Mübarek Üç Aylar ve Regaip Kandilimiz kutlu olsun.”
"Regaip Kandilinin İslam alemine mübarek; Vatanımız ve Milletimiz için hayırlara vesile olmasını Cenabı-ı Allah'tan dileriz."
"Rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu günde milletimizin ve İslam âleminin Regaip kandilini kutluyor, birliğimize, beraberliğimize ve hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum."
"Regaip kandilimizi kutlar ve tüm insanlığa barış, huzur ve feraset getirmesini temenni ederim."
"Tüm İslam Alemi’nin Regaip Kandilini kutlar, hayırlara vesile olmasını dileriz."
"Cemre gibi düştün kâinatın kışına bahar, senin elinde doğdu. Regaip kandili mübarek olsun."
