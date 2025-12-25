Kandil mesajları 2025: Regaip Kandili'ne özel, yeni, resimli, güzel, anlamlı ve kısa kandil mesajları ve sözleri

Ramazan ayının müjdecisi, mübarek üç ayların ilk kandil gecesi olan Regaib Kandili mübarek olsun.

Arzu ettiğimiz tüm duâ ve dileklerin kabul olacağı bir kandil olsun.

Receb-i şerifin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Receb’in hepsini tutmuş gibi sevap verilir. Hayırlı Kandiller.

Regaip Kandil'in mübarek olsun. ALLAH seni sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin.

Bu mübarek Regaip kandil günü hürmetine Rabbim dualarımızı kabul eylesin. Kandilimiz mübarek olsun.