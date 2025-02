Kandil mesajları ve sözleri 2025 | “Hayırlı Kandiller” temalı en güzel, anlamlı, dualı Berat Kandili mesajları

AİLEYE KANDİL MESAJLARI ÖRNEKLERİ

Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim.. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım. Canım ailem Kandiliniz hayırlara vesile olsun.



Rahmet, mağfiret ve bereketi bol üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisi bugünün hayırlara vesile olmasını dilerim. Berat Kandiliniz mübarek olsun.



Bugün ellerini semaya gönlünü Mevla'ya aç... Bugün günahlarından olabildiğince kaç çünkü bugün Berat Kandili. Hayırlı Kandiller



Her gün yeni doğan güneş kadar, her gece parlayan yıldızlar kadar, her bahar açan çiçekler kadar hayatınız güzel olsun. Berat Kandiliniz hayırlı olsun…



Bu güzel gecede dualarımızda buluşmak dileğiyle… Kandiliniz mübarek olsun!