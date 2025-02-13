Kandil mesajları ve sözleri 2025 | “Hayırlı Kandiller” temalı en güzel, anlamlı, dualı Berat Kandili mesajları

Kandil mesajları, İslam alemi için birlik ve beraberliğin sembolü haline gelen bu anlamlı günde sıkça tercih ediliyor. Resimli, yazılı, dualı, farklı ve yeni Berat Kandili mesajları özellikle sosyal medyada sıkça paylaşılıyor. Berat Kandili’ni sevdiklerinden uzakta geçirecekler, “Hayırlı kandiller” sözleriyle birlikte arkadaşları ve yakın çevresinin kandilini kutluyor. Berat Kandili’nde müslümanlar, çeşitli ibadetlerini yerine getirirken uzaktaki akrabalarına kandil mesajları gönderecek. Bizde sizler için en fazla tercih edilen “Berat Kandili Mesajları”nı derledik. İşte, aile, arkadaş, iş arkadaşı ve yakın çevrenize gönderebileceğiniz en güzel kandil mesajları…

Kandil mesajları ve sözleri 2025 | “Hayırlı Kandiller” temalı en güzel, anlamlı, dualı Berat Kandili mesajları - 1

İslam aleminde huzur ve heyecanla beklenen Berat Kandili bugün idrak ediliyor. Berat Kandili Mesajları, bu özel günün anlam ve önemine vurgu yapmak isteyenler tarafından özellikle Instagram, Twitter (X) ve Facebook gibi sosyal medya platformlarında kullanılıyor. Kandil mesajları, manevi bağların güçlenmesine aracılık ederken iyi dilekleri karşı tarafa anlatmaya yardımcı oluyor. Özellikle sağlık, sevgi, huzur temennisi içeren kandil sözleri, alternatiflerine göre daha fazla kullanılıyor. İşte, “Kandiliniz mübarek olsun” temalı mesajlar ve sözler…

TÜRKİYE HABERLERİ

Kandil mesajları ve sözleri 2025 | “Hayırlı Kandiller” temalı en güzel, anlamlı, dualı Berat Kandili mesajları - 2

YENİ BERAT KANDİLİ MESAJLARI 2025 

Bu mübarek gecede, Rabbim dualarını kabul, kalbini huzurla doldursun. Berat  Kandilin mübarek olsun.

Secdeye vardığında kalbindeki yükü hafifletecek tek ilaç, samimi bir duadır. Kandilin mübarek olsun.

Kandiller, kalpleri yaklaştıran manevi köprülerdir. Bu güzel gecede dualarda buluşmak ümidiyle hayırlı kandiller.

Günahlarımızın affına, dualarımızın kabulüne vesile olan Berat gecemiz mübarek olsun.

 Resimli, sözlü, uzun, kısa ve farklı kandil mesajları sıkça tercih edilirken 

Tüm dualarınızın saf olduğu bu gecede, günahlarınıza berat, ömrünüze bereket dilerim.

Karanlık geceleri aydınlatan kandiller gibi gönülleriniz hep nurla dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.

Kandil mesajları ve sözleri 2025 | “Hayırlı Kandiller” temalı en güzel, anlamlı, dualı Berat Kandili mesajları - 3

“HAYIRLI KANDİLLER” TEMALI SÖZLER 

Günahlarımızdan arınmamıza vesile olan bu mübarek gece, tüm İslam âlemine hayırlar getirsin. Berat Kandiliniz hayırlara vesile olsun…

Gönüllerin arındığı, duaların semaya yükseldiği bu kutlu gecede, Rabbim hepimize sağlık, huzur ve mutluluk versin hayırlı kandiller…

"Ey Rabbim! Bizleri affettiğin, rahmetinle kuşattığın kulların arasına al. Dualarımızı kabul buyur. Berat Kandilinizi kutlarım… Hayırlı kandiller…

Rabbim, dualarınızı kabul ve günahlarınızı affetsin. Hayırlı kandiller!

Gönüllerin aydınlandığı, duaların karşılıksız kalmadığı, affın ve rahmetin bol olduğu bu mübarek gecede, tüm dualarınızın kabul olmasını dilerim. Hayırlı kandiller!

"Allah'ın sonsuz merhametiyle kuşandığımız bu mübarek gece, hepimize hayırlar getirsin."

Kandil mesajları ve sözleri 2025 | “Hayırlı Kandiller” temalı en güzel, anlamlı, dualı Berat Kandili mesajları - 4

“KANDİLİNİZ MÜBAREK OLSUN” TEMALI MESAJLAR

Allah'ın rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı bu gecede, dualarınız kabul, günahlarınız affolsun. Sevdiklerinizle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir ömür geçirmenizi dilerim. Berat Kandiliniz mübarek olsun.

Allah'ın rahmeti ve mağfireti ile dolu Berat Kandili'nde, dualarınız kabul olsun. Kalbinizde huzur, hayatınızda bereket eksik olmasın. Kandiliniz mübarek olsun!

"Allah'ım! Bugün bize, geçmişin muhasebesini yapmayı, geleceğe umutla bakmayı, günahlarımızdan arınmayı nasip eyle. Berat Kandilimizi mübarek eyle." Kandiliniz mübarek olsun

Kandil mesajları ve sözleri 2025 | “Hayırlı Kandiller” temalı en güzel, anlamlı, dualı Berat Kandili mesajları - 5

Rabbim işlerinizi bereketli, gönlünüzü huzurlu kılsın. Berat Kandiliniz mübarek olsun!

Ramazanın müjdecisi, ilahi rahmetin tecelli ettiği bu faziletli gecenin günahlarımızdan arınıp hayırlı başlangıçlar yapmamıza vesile olması dileğiyle, Berat Kandilimiz mübarek olsun.

Berat kandilinizi tebrik eder; bu kutlu gecenin ülkemize, İslam alemine ve bütün insanlığa şifa, iyilik ve güzellik getirmesini Cenab-ı Hakk'tan niyaz ederim. Kandiliniz mübarek olsun.

Kandil mesajları ve sözleri 2025 | “Hayırlı Kandiller” temalı en güzel, anlamlı, dualı Berat Kandili mesajları - 6

AİLEYE KANDİL MESAJLARI ÖRNEKLERİ

Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim.. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım. Canım ailem Kandiliniz hayırlara vesile olsun.

Rahmet, mağfiret ve bereketi bol üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisi bugünün hayırlara vesile olmasını dilerim. Berat Kandiliniz mübarek olsun.

Bugün ellerini semaya gönlünü Mevla'ya aç... Bugün günahlarından olabildiğince kaç çünkü bugün Berat Kandili. Hayırlı Kandiller

Her gün yeni doğan güneş kadar, her gece parlayan yıldızlar kadar, her bahar açan çiçekler kadar hayatınız güzel olsun. Berat Kandiliniz hayırlı olsun…

Bu güzel gecede dualarımızda buluşmak dileğiyle… Kandiliniz mübarek olsun!

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