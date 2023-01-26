2023 Regaip Kandili kandil mesajlarıyla kutlanıyor: İşte kandil mesajlarından örnekler

"Regaip Kandilinizi kutlar, dualarınızın kabul olması dileğiyle tüm insanlığa hoşgörü, barış ve huzur getirmesini dilerim."



"Sevgiye dokunamazsın ama her şeyi güzelleştirdiğini bilirsin. Acı nereye dokunuyorsa, aminler oraya şifa olsun."



"Rahmet, bereket, mağfiret iklimi üç ayları müjdeleyen #RegaipKandili ’nin milletimize, İslâm âlemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.

"Regaip istemek demek,

Biz de bağışlanmak dileriz..

Yâ Rabb!

Dualarımızın kabul olması dileğiyle.

Regaip Kandilimiz Mübarek Olsun."