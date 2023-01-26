2023 Regaip Kandili kandil mesajlarıyla kutlanıyor: İşte kandil mesajlarından örnekler

Kandil mesajları paylaşımları erken saatlerden bu yana devam ediyor. Müslümanlar, Regaip Kandili vesilesiyle kalplerinden geçen dilekleri ve duaları sevdiklerine iletiyor. İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul ediliyor.
"Regaib kelimesi bolluk, bereket, fɑzilet ɑnlɑmınɑ gelir. Bu gece Allɑh’ın lütuflɑrının bol bol verildiği bir gecedir ve üç ɑylɑrın ilk Kɑndil gecesidir. Hɑyırlı olsun…"
"Kandil kadar aydınlık,kandil kadar rahmetli günlerimizin ve yıllarımızın olması duâsıyla."
"Rahmet iklimi mübarek üç ayların habercisi olan Regaip Kandili'nin feyzi üzerimize, rahmeti geçmişimize, bereketi evlerimize dolsun amin. Rabbim tüm dualarımızı kabul etsin. "
"Regaip istemek demek, biz de hayırlar isteriz,
Ya Rab; Biz de bağışlanmak dileriz .
Ya Rab! Bizlere güzel bir ahlak,hayırlı bir ömür, dünya ve ahiret güzelliği ver,
Bizleri adaletine razı olanlardan eyle."
"Regaip Kandilinizi kutlar, dualarınızın kabul olması dileğiyle tüm insanlığa hoşgörü, barış ve huzur getirmesini dilerim."
"Sevgiye dokunamazsın ama her şeyi güzelleştirdiğini bilirsin. Acı nereye dokunuyorsa, aminler oraya şifa olsun."
"Rahmet, bereket, mağfiret iklimi üç ayları müjdeleyen #RegaipKandili ’nin milletimize, İslâm âlemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.
"Regaip istemek demek,
Biz de bağışlanmak dileriz..
Yâ Rabb!
Dualarımızın kabul olması dileğiyle.
Regaip Kandilimiz Mübarek Olsun."
"Regaip Kandil'inizi tebrik eder, Allah'tan ülkemize ve İslam Alemine sevgi, huzur, rahmet ve mağfiret dilerim."
"Bu değerli Regaip Kandili gecesinde kâinatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi olan bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah (c.c.) tüm dualarımızı kabul ve makbul eylesin…"
"Rahmet, bereket ve mağfiret iklimi üç ayları müjdeleyen tüm Müslüman aleminin Regaip Kandili mübarek olsun. Dualarınız kabul olsun."
"Yükü sevgi, özü saygı, gücü barış, süsü hoşgörü olan mübarek bir gün olan Regaip kandiline eriştiren Allah'a bin şükür."
"Mübarek üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili'mizin tüm İslam alemine birlik, beraberlik,sevgi,barış ve kardeşlik getirmesini dilerim.
Rabbim dualarımızı kabul; kardeşliğimizi, muhabbetimizi ve beraberliğimizi daim etsin."
"Kandil rahmetin habercisidir.Regaip Kandilimiz Mübarek Olsun. Rabbim kalbimizden geçen dualarımızı kabul etsin."
"Bu gecenin feyiz ve nimetlerinden tüm insanlığın faydalanmasını temenni ediyor, Üç aylar ve Ragaip kandilinin bolluk , bereket , huzur , barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum."
"Allah’ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın dualarınız kabul olsun."
"Bereket, bolluk, refah, barış, huzur, sağlık, afiyet getirmesi, tüm dua ve niyazlarımızın kabulüne vesile olması dileğiyle; tüm Türk ve İslam aleminin Regaip Kandili kutlu olsun."