Kandil namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet’e göre Mevlid Kandili namazı kılınışı

Mevlid Kandili'nin gelmesiyle birlikte, bu mübarek geceyi en güzel şekilde değerlendirmek isteyen vatandaşlar kandil namazının kılınışıyla ilgili araştırmalarını yoğunlaştırdı. Kandil gecelerinde yapılacak ibadetler arasında yer alan namaz, Müslümanlar için büyük bir manevi değer taşıyor. Özellikle “Kandil namazı nasıl kılınır, kaç rekat olur?” sorusu bu özel günlerde en çok merak edilen konular arasında bulunuyor. İşte Diyanet'e göre Mevlid Kandili namazının kılınışı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıklamalarına göre kandil gecelerinde kılınan namazlar, farz ibadetlerin yanı sıra nafile namazlar şeklinde eda edilebiliyor. Bu gecelerde kılınan namazların sevabı çok büyüktür. Özellikle tesbih namazı, kandil gecelerinde kılınması tavsiye edilen özel bir namazdır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.), tesbih namazının haftada bir, ayda bir, yılda bir ya da ömürde bir kez kılınmasının bile faziletli olduğunu hadislerinde belirtmiştir.

KANDİL NAMAZI KAÇ REKAT?

Kandil namazı, iki rekât veya dört rekât olarak kılınabilen bir nafile ibadettir.

Niyet edilirken “Allah rızası için kandil namazı kılmaya” diye niyet edilir.

Her rekatta Fatiha Suresi’nin ardından Kur’an-ı Kerim’den sure veya ayetler okunur.

Namazın ardından tesbihat yapılır ve bol bol dua edilir.

Bunun yanında kandil gecelerinde tesbih namazı kılmak da son derece faziletli kabul edilmektedir. Tesbih namazı dört rekâttır ve her rekâtta 75 defa “Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber” tesbihi okunur. Böylece toplamda 300 defa tesbih çekilmiş olur.

MEVLİD KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

- İlk olarak niyet edilir "Allah rızası için tesbih namazı kılmaya",

- "Allahu Ekber" diyerek İftitah tekbiri alınır,

- Eller bağlanır ve namaza başlanır (Erkekler; göbek altında sağ eli sol elin üzerine bağlarlar. Bayanlar; göğüs üzerinde sağ eli sol elin üzerine koyarlar),

- Sübhaneke okunur,

- Sübhaneke’den sonra 15 kere "Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir.

- Sonra euzübesmele çekilir, Fatiha Suresi ve Namaz Suresi okunduktan sonra 10 kere daha "Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir,

- Bu tesbih, rükuya varınca 10 kere, rükudan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Her rekatta 75 tesbih yapılmış olur,

- İkinci rekata kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fatiha suresi ve namaz suresi okunup 10 kere tesbih getirilir.

- İkinci rekat sonrası oturuşta Ettahiyyatü, Allahümme Salli ve Allahümme Barik okunur, sonra 3. rekata kalkılır,

- Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır,

- Son oturuşta Ettahiyyâtü, Allahümme Salli, Allahümme Barik, Rabbena Atina ve Rabbena Firli okunur,

- "Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek ve toplam üç yüz tesbih yapılmış olarak tesbhi namazı tamamlanır.

