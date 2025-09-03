Kandil namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet’e göre Mevlid Kandili namazı kılınışı
Mevlid Kandili'nin gelmesiyle birlikte, bu mübarek geceyi en güzel şekilde değerlendirmek isteyen vatandaşlar kandil namazının kılınışıyla ilgili araştırmalarını yoğunlaştırdı. Kandil gecelerinde yapılacak ibadetler arasında yer alan namaz, Müslümanlar için büyük bir manevi değer taşıyor. Özellikle “Kandil namazı nasıl kılınır, kaç rekat olur?” sorusu bu özel günlerde en çok merak edilen konular arasında bulunuyor. İşte Diyanet'e göre Mevlid Kandili namazının kılınışı.
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıklamalarına göre kandil gecelerinde kılınan namazlar, farz ibadetlerin yanı sıra nafile namazlar şeklinde eda edilebiliyor. Bu gecelerde kılınan namazların sevabı çok büyüktür. Özellikle tesbih namazı, kandil gecelerinde kılınması tavsiye edilen özel bir namazdır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.), tesbih namazının haftada bir, ayda bir, yılda bir ya da ömürde bir kez kılınmasının bile faziletli olduğunu hadislerinde belirtmiştir.