Kandil namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet’e göre Mevlid Kandili namazı kılınışı

MEVLİD KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

- İlk olarak niyet edilir "Allah rızası için tesbih namazı kılmaya",



- "Allahu Ekber" diyerek İftitah tekbiri alınır,



- Eller bağlanır ve namaza başlanır (Erkekler; göbek altında sağ eli sol elin üzerine bağlarlar. Bayanlar; göğüs üzerinde sağ eli sol elin üzerine koyarlar),



- Sübhaneke okunur,



- Sübhaneke’den sonra 15 kere "Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir.



- Sonra euzübesmele çekilir, Fatiha Suresi ve Namaz Suresi okunduktan sonra 10 kere daha "Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir,



- Bu tesbih, rükuya varınca 10 kere, rükudan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Her rekatta 75 tesbih yapılmış olur,



- İkinci rekata kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fatiha suresi ve namaz suresi okunup 10 kere tesbih getirilir.



- İkinci rekat sonrası oturuşta Ettahiyyatü, Allahümme Salli ve Allahümme Barik okunur, sonra 3. rekata kalkılır,



- Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır,



- Son oturuşta Ettahiyyâtü, Allahümme Salli, Allahümme Barik, Rabbena Atina ve Rabbena Firli okunur,



- "Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek ve toplam üç yüz tesbih yapılmış olarak tesbhi namazı tamamlanır.