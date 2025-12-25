Kandil namazı nasıl kılınır, kaç rekat? (Diyanet'e Regaip Kandili namazı kılınışı)

Regaip Kandili'nin bu gece idrak edilecek olması sebebiyle kandil namazının nasıl kılınacağı, ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Tüm İslam alemi için büyük öneme sahip üç aylardan recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili'nde, kaza ve nafile namazların kılınması buyurulmuştur. Kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmelidir. "Rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul edilen bu özel gecede namaz kılarak dua etmek isteyen pek çok vatandaş ise kandil namazı kılınışını araştırmaya başladı. Peki, kandil namazı nasıl kılınır? İşte Diyanet Regaip Kandili namazı kılınışı.