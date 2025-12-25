Kandil namazı nasıl kılınır, kaç rekat? (Diyanet'e Regaip Kandili namazı kılınışı)
25.12.2025 12:37
NTV - Haber Merkezi
Regaip Kandili'nin bu gece idrak edilecek olması sebebiyle kandil namazının nasıl kılınacağı, ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Tüm İslam alemi için büyük öneme sahip üç aylardan recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili'nde, kaza ve nafile namazların kılınması buyurulmuştur. Kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmelidir. "Rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul edilen bu özel gecede namaz kılarak dua etmek isteyen pek çok vatandaş ise kandil namazı kılınışını araştırmaya başladı. Peki, kandil namazı nasıl kılınır? İşte Diyanet Regaip Kandili namazı kılınışı.
Regaip Kandili'nin gelmesiyle birlikte, kandil namazının nasıl kılınacağı İslam dinine mensup milyonlarca Müslüman tarafından sorgulanıyor. Müslümanlar için ibadetin en güzel zamanları arasında yer alan kandil gecelerinde namaz kılmak, Regaip Kandili'nin bugün idrak edilecek olması sebebiyle gündemde yer alıyor. Vatandaşlar her kandil akşamı olduğu gibi bu akşamda camilere akın edecek ve cemaatle birlikte namaz kılacak. Kandil namazını evde kılacak olan vatandaşlar ise Regaip Kandili namazının nasıl kılınacağını ve kaç rekat olduğunu araştırıyor. Peki, kandil namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?
KANDİLLERDE HANGİ NAMAZ KILINMALI?
Kandil günlerinde, cemaatle birlikte kılınan bir namaz olan tesbih namazı kılmak müstehaptır.
Peygamber Efendimiz (sav), bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebu Davud). Bu nedenle kandil günlerinde tesbih namazının kılınması tavsiye edilir.
REGAİP KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?
- İlk olarak niyet edilir "Allah rızası için tesbih namazı kılmaya",
- "Allahu Ekber" diyerek İftitah tekbiri alınır,
- Eller bağlanır ve namaza başlanır (Erkekler; göbek altında sağ eli sol elin üzerine bağlarlar. Bayanlar; göğüs üzerinde sağ eli sol elin üzerine koyarlar),
- Sübhaneke okunur,
- Sübhaneke’den sonra 15 kere "Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir.
- Sonra euzübesmele çekilir, Fatiha Suresi ve Namaz Suresi okunduktan sonra 10 kere daha "Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir,
- Bu tesbih, rükuya varınca 10 kere, rükudan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Her rekatta 75 tesbih yapılmış olur,
- İkinci rekata kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fatiha suresi ve namaz suresi okunup 10 kere tesbih getirilir.
- İkinci rekat sonrası oturuşta Ettahiyyatü, Allahümme Salli ve Allahümme Barik okunur, sonra 3. rekata kalkılır,
- Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır,
- Son oturuşta Ettahiyyâtü, Allahümme Salli, Allahümme Barik, Rabbena Atina ve Rabbena Firli okunur,
- "Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek ve toplam üç yüz tesbih yapılmış olarak tesbhi namazı tamamlanır.
Bu mübarek kandil günlerini ibadetle geçirmek için namaz kılmak isteyenler, vakit namazlarının ve tesbih namazının yanı sıra; teheccüd namazı, şükür namazı, hacet namazı ve kaza namazı kılabilirler.