Kandil namazı nasıl kılınır, kaç rekat? İşte Diyanet Regaip Kandili namazı kılınışı
Kandil namazının nasıl kılınacağı, Regaip Kandili'nin gelmesiyle birlikte tüm Müslüman alemi tarafından sorgulanmaya başladı. Her kandil gecesi olduğu gibi bugün idrak edilecek olan Regaip Kandili'nde de birçok vatandaş dini vazifelerini yerine getirerek ellerini Allah'ın huzuruna açacak ve bol bol dua, ibadet edip namaz kılacak. Peki, kandil namazı nasıl kılınır, kaç rekat? İşte Diyanet Regaip Kandili namazı kılınışı.
Regaip Kandili'nin gelmesiyle birlikte, kandil namazının nasıl kılınacağı İslam dinine mensup milyonlarca vatandaşın merak ettiği konular arasında yer almaya başladı. Her kandil akşamı olduğu gibi Regaip Kandili gecesinde de vatandaşlar camilere akın edecek ve cemaatle birlikte namaz kılacak. Kandil namazını evde kılacak olan vatandaşlar ise Regaip Kandili namazının nasıl kılınacağını ve kaç rekat olduğunu araştırıyor. Peki, kandil namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?