Kandil namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Miraç Kandili namazına nasıl niyet edilir? (Diyanet'e göre Miraç Kandili namazı kılınışı)
15.01.2026 14:55
Son Güncelleme: 15.01.2026 15:18
NTV - Haber Merkezi
Miraç Kandili namazı kılınışı, kandil gecelerini bol bol ibadetle geçirmek isteyen vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Miraç Kandili'ni namaz kılarak, ibadet ederek geçirmenin sevabı çok büyüktür. Çünkü İslam dininde bu gece peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) ve ümmetine "namaz" hediye edilmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Miraç Kandili namazının nasıl kılınacağı ise tek tek paylaşıldı. Kandil namazı nasıl kılınır, kaç rekat? İşte Diyanet'e göre Miraç Kandili namazı kılınışı.
İslam dininde rahmet ve bereket ayları olarak tanımlanan üç ayların ikinci kandili olan Miraç Kandili bu gece idrak edilecek. Miraç Kandili'nde beş vakit namaz Müslümanlara farz kılınmıştır. Kur'an-ı Kerim'de bu gecede namaz kılmanın ehemmiyetine dikkat çekilmiş ve namaz borcu olanların kaza namazı kılmaları tavsiye edilmiştir. Miraç Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? İşte Miraç kandili namazı kılınışı…
MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?
- İlk olarak niyet edilir "Niyet ettim Allah rızası için tesbih namazı kılmaya",
- "Allahu Ekber" diyerek İftitah tekbiri alınır,
- Eller bağlanır ve namaza başlanır (Erkekler; göbek altında sağ eli sol elin üzerine bağlarlar. Bayanlar; göğüs üzerinde sağ eli sol elin üzerine koyarlar),
- Sübhaneke okunur,
- Sübhaneke’den sonra 15 kere "Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir.
- Sonra euzübesmele çekilir, Fatiha Suresi ve Namaz Suresi okunduktan sonra 10 kere daha "Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir,
- Bu tesbih, rükuya varınca 10 kere, rükudan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Her rekatta 75 tesbih yapılmış olur,
- İkinci rekata kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fatiha suresi ve namaz suresi okunup 10 kere tesbih getirilir.
- İkinci rekat sonrası oturuşta Ettahiyyatü, Allahümme Salli ve Allahümme Barik okunur, sonra 3. rekata kalkılır,
- Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır,
- Son oturuşta Ettahiyyâtü, Allahümme Salli, Allahümme Barik, Rabbena Atina ve Rabbena Firli okunur,
- "Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek ve toplam üç yüz tesbih yapılmış olarak tesbhi namazı tamamlanır.
Bu mübarek kandil günlerini ibadetle geçirmek için namaz kılmak isteyenler, vakit namazlarının ve tesbih namazının yanı sıra; teheccüd namazı, şükür namazı, hacet namazı ve kaza namazı kılabilirler.