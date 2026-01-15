Kandil namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Miraç Kandili namazına nasıl niyet edilir? (Diyanet'e göre Miraç Kandili namazı kılınışı)

- İkinci rekat sonrası oturuşta Ettahiyyatü, Allahümme Salli ve Allahümme Barik okunur, sonra 3. rekata kalkılır,

- Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır,

- Son oturuşta Ettahiyyâtü, Allahümme Salli, Allahümme Barik, Rabbena Atina ve Rabbena Firli okunur,

- "Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek ve toplam üç yüz tesbih yapılmış olarak tesbhi namazı tamamlanır.

Bu mübarek kandil günlerini ibadetle geçirmek için namaz kılmak isteyenler, vakit namazlarının ve tesbih namazının yanı sıra; teheccüd namazı, şükür namazı, hacet namazı ve kaza namazı kılabilirler.