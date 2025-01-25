Kandil namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? (2025 Diyanet Miraç Kandili namazı kılınışı)
Kandil namazının nasıl kılınacağı, 2025 Miraç Kandili'nin idrak edilecek olmasıyla birlikte İslam camiası tarafından merak ediliyor. Tüm Müslüman alemi her kandil gecesi olduğu gibi bu yıl idrak edilecek olan Miraç Kandili'nde de namazlarını kılacak ve bol bol ibadet edecek. Miraç Kandili vesilesiyle dini vazifelerini yerine getirip kandil namazı kılmak isteyen kişiler ise namazın nasıl kılınacağını ve kaç rekat olduğunu sorguluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, kandil namazı kılınışı ayrıntılarıyla paylaşıyor. Peki, kandil namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? İşte Diyanet Miraç Kandili namazı kılınışı.
2025 Miraç Kandili'nin gelmesiyle birlikte namaz ibadetlerini gerçektirmek isteyen yüz binlerce kişi kandil namazının nasıl kılınacağını araştırıyor. Her kandil gecesi olduğu gibi bu yıl da Miraç Kandili gecesinde de vatandaşlar dini vazifelerini yerine getirmek için camilere gidecek, cemaatle birlikte namaz kılacak ve dua edecek. Camilere gidemeyen vatandaşlar ise evde kandil namazı kılacak ve ellerini Allah'a açacak. Peki, kandil namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?