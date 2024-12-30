Kandil ne zaman? 2 Ocak ne kandili?2025 kandil takvimi
2025 kandil tarihleri Müslümanlar tarafından merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre, yılın ilk kandili 2 Ocak tarihine denk geliyor. Peki, kandil ne zaman? 2 Ocak ne kandili? 2025 kandil takviminin ayrıntıları haberimizde...
İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul ediliyor.Bu gece tövbe, istiğfar ve dua etmenin önemine dikkat çekiliyor.