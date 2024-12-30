Kandil ne zaman? 2 Ocak ne kandili?2025 kandil takvimi

2025 kandil tarihleri Müslümanlar tarafından merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre, yılın ilk kandili 2 Ocak tarihine denk geliyor. Peki, kandil ne zaman? 2 Ocak ne kandili? 2025 kandil takviminin ayrıntıları haberimizde...

Kandil ne zaman? 2 Ocak ne kandili?2025 kandil takvimi - 1

İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul ediliyor.Bu gece tövbe, istiğfar ve dua etmenin önemine dikkat çekiliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kandil ne zaman? 2 Ocak ne kandili?2025 kandil takvimi - 2

2 OCAK NE KANDİLİ?

Hicri takvime göre Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gece ihya edilen Regaip Kandili 2025 yılında 2 Ocak Perşembe gününe denk geliyor.

Kandil ne zaman? 2 Ocak ne kandili?2025 kandil takvimi - 3

REGAİP NE DEMEK?

Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamına gelene regaip, hadis ve fıkıh literatüründe ise "bol sevap, mükafat, faziletli amel" anlamlarında kullanılıyor.

Kandil ne zaman? 2 Ocak ne kandili?2025 kandil takvimi - 4

2025 KANDİL GÜNLERİ

Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe (2 Receb 1446)

Mirac Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar (26 Receb 1446)

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe (14 Şaban 1446)

Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba (11 Rebiulevvel 1447)

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