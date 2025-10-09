Kandil ne zaman? 2025 Kandil günleri (Diyanet takvimi)
Kandil günleri, İslam aleminin gündeminde bulunuyor. Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre 2025 yılında idrak edilecek tek bir kandil kaldı. Yılın sonuna doğru Müslümanlar, mübarek Regaip Kandilini karşılayacak. Kandiller, o tarihte gerçekleşen önemli olaylar nedeniyle Allah'a şükür etmek, farkındalık oluşturmak için kutlanır. İşte, bir sonraki yılın kandil günleri...
Diyanet dini günler takvimi yayımlandı. 2025 yılında İslam dünyası Regaip Kandilini eda ettikten sonra yeni seneye geçecek. Kandil tarihlerinde Müslümanlar ibadetlerini yoğunlaştırır, Allah'ı daha çok anar. Bu günler, birlik ve beraberlik hissinin yanı sıra maneviyatı güçlendirmek adına da önemli zamanlardır. Peki, kandiller ne zaman, ayın kaçında?