Kandil ne zaman? 2025 Kandil günleri (Diyanet takvimi)

Kandil günleri, İslam aleminin gündeminde bulunuyor. Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre 2025 yılında idrak edilecek tek bir kandil kaldı. Yılın sonuna doğru Müslümanlar, mübarek Regaip Kandilini karşılayacak. Kandiller, o tarihte gerçekleşen önemli olaylar nedeniyle Allah'a şükür etmek, farkındalık oluşturmak için kutlanır. İşte, bir sonraki yılın kandil günleri...

Kandil ne zaman? 2025 Kandil günleri (Diyanet takvimi)

Diyanet dini günler takvimi yayımlandı. 2025 yılında İslam dünyası Regaip Kandilini eda ettikten sonra yeni seneye geçecek. Kandil tarihlerinde Müslümanlar ibadetlerini yoğunlaştırır, Allah'ı daha çok anar. Bu günler, birlik ve beraberlik hissinin yanı sıra maneviyatı güçlendirmek adına da önemli zamanlardır. Peki, kandiller ne zaman, ayın kaçında?

Kandil ne zaman? 2025 Kandil günleri (Diyanet takvimi)

KANDİL NE ZAMAN?

2025 yılında kutlanacak tek kandil kaldı. Üç ayların içinde yer alan Regaip Kandili 25 Aralık 2025 Perşembe günü idrak edilecek.

Kandil ne zaman? 2025 Kandil günleri (Diyanet takvimi)

2026 KANDİL GÜNLERİ

Yeni sene Recep ayı ile açılacak. Üç aylarda yer alan Miraç Kandili 15 Ocak Perşembe günü, Berat Kandili 2 Şubat Pazartesi, Kadir Gecesi ise 16 Mart Pazartesi günü yaşanacak.

Mevlid Kandili 24 Ağustos Pazartesi gününe denk gelecek. Yılın son kandili de 10 Aralık Perşembe günü Regaip Kandili olacak.

Kandil ne zaman? 2025 Kandil günleri (Diyanet takvimi)

Ramazan Bayramı 2026

Arefe günü 19 Mart Perşembe
1. gün Ramazan Bayramı 20 Mart Cuma
2. gün Ramazan Bayramı 21 Mart Cumartesi
3. gün Ramazan Bayramı 22 Mart Pazar

Kurban Bayramı 2026

Arefe günü 26 Mayıs Salı
1. gün Kurban Bayramı 27 Mayıs Çarşamba
2. gün Kurban Bayramı 28 Mayıs Perşembe
3. gün Kurban Bayramı 29 Mayıs Cuma
4. gün Kurban Bayramı 30 Mayıs Cumartesi

