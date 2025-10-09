Kandil ne zaman? 2025 Kandil günleri (Diyanet takvimi)

Diyanet dini günler takvimi yayımlandı. 2025 yılında İslam dünyası Regaip Kandilini eda ettikten sonra yeni seneye geçecek. Kandil tarihlerinde Müslümanlar ibadetlerini yoğunlaştırır, Allah'ı daha çok anar. Bu günler, birlik ve beraberlik hissinin yanı sıra maneviyatı güçlendirmek adına da önemli zamanlardır. Peki, kandiller ne zaman, ayın kaçında?