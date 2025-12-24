Kandil orucu ne zaman tutulur? Diyanet'e göre Regaip Kandili orucu tutma vakti
24.12.2025 12:58
NTV - Haber Merkezi
Kandil orucunun ne zaman tutulacağı, Regaip Kandili'nin yaklaşmasıyla birlikte dini vazifelerini yerine getirecek vatandaşların gündeminde yer alıyor. İslam dünyası için bolluk ve bereketin arttığı mübarek Regaip Kandili yaklaşırken, bu kutsal geceyi ibadetle taçlandırmak isteyen vatandaşlar "Kandil orucu ne zaman tutulur?" sorusuna yanıt arıyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kandil gecelerinin gündüzünde mi yoksa ertesi gününde mi oruç tutulacağı konusu açıklandı. Peki, kandil orucu ne zaman tutulur?
DİYANET'E GÖRE KANDİL ORUCU TUTMA VAKTİ
Dinî açıdan güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar. Gece gündüzden önce gelir. (Kurtubî, el-Câmi’, 14/15) Nitekim Ramazan ayı, Şaban ayının son gününde güneşin batışıyla başladığı için o gece teravih namazı kılınmakta ve Ramazan’ın son gününde güneşin batışıyla Şevval ayı başladığı için o gecede teravih namazı kılınmamaktadır.
Cuma günü de perşembe günü akşam vaktinin girmesiyle başlar, cuma günü akşam vaktine kadar devam eder. Mesela “Receb’in ilk cuma gecesi” dendiği zaman perşembeyi ilk cumaya bağlayan gece (akşam vaktinden sabah vaktine kadar olan süre) anlaşılır. Yine “Şaban’ın 15. gecesi” bu ayın 14. gününü 15. güne bağlayan gece, “bayram gecesi” de arefe gününü bayrama bağlayan gecedir.
Bu itibarla kandil geceleri için tutulan nâfile oruçların asıl zamanı, geceyi takip eden gün olmakla birlikte, daha önceki günle birlikte de oruç tutulabilir.
KANDİL ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamayla birlikte Regaip Kandili orucunun ne zaman tutulacağı belli oldu.
Diyanet açıklamasında; "“Receb’in ilk cuma gecesi” dendiği zaman perşembeyi ilk cumaya bağlayan gece (akşam vaktinden sabah vaktine kadar olan süre) anlaşılır." ifadesini kullanıyor.
Buna göre; Regaip Kandili'nde nafile orucu tutmak isteyen vatandaşlar 24 Aralık gecesi sahura kalkacak ve 25 Aralık'ta akşam ezanına kadar oruç tutacak.