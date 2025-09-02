Kandil tarihleri (Din Günler 2025): Mevlid Kandili ne zaman, yarın mı?

Kandil tarihlerini de içeren Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takviminde 2025 yılı önemli günleri yer alıyor. Hicri takvime göre Rebiülevvel ayının 12. gecesi Mevlid Kandilidir. Bu sene Mevlid Kandili Müslümanlar tarafından 3 Eylül'de idrak edilecek. Eller semaya açılarak dualar edilecek, salavatlar çekilecek. Mevlid Kandili anlamı, fazileti de öne çıkıyor. Peygamber efendimiz Hz. Peygamber'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlid Kandili'nde dualar ve ibadetler geri çevrilmez. İşte Mevlid Kandili ibadetleri ve önemi...

Rebiülevvel ayının 12. günü idrak edilen Mevlid Kandili'nin yer aldığı hafta ise Mevlid-i Nebi Haftası olarak kutlanır. Duaların geri çevrilmediği Mevlid Kandili'nde; tevbe–istiğfar etmek, Kur'an okumak, namaz kılmak ve Mevlid-i Şerif dinlemek önerilir.

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

2025 yılında Mevlid Kandili, dini günler takvimine göre 3 Eylül Çarşamba gününü, 4 Eylül'e bağlayan gece kutlanacak.

Mevlid kelime anlamı olarak "doğum yeri ve zamanı" demektir. Bu tarihte Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in dünyaya gelmiştir. Mevlit, Hz. Muhammed'in doğumu, bu kapsamda yapılan törenler ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılır.

Mevlid Kandili'ni barındıran haftaya da Mevlid-i Nebi Haftası adı verilmiştir. Bu hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Mevlid Kandili'inde yapılması önerilen ibadetler şöyle:

Kur’an okumak ve dinlemek

Salavat ve tevbe–istiğfar
Nafile ve varsa kaza namazı kılmak
Dua etmek
Sadaka ve hayır yapmak
Mevlid-i Şerif dinlemek

25 Aralık Perşembe günü ise yılın bir sonraki kandili olan Regaip Kandili eda edilecek. 

