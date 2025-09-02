Kandil tarihleri (Din Günler 2025): Mevlid Kandili ne zaman, yarın mı?

Mevlid kelime anlamı olarak "doğum yeri ve zamanı" demektir. Bu tarihte Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in dünyaya gelmiştir. Mevlit, Hz. Muhammed'in doğumu, bu kapsamda yapılan törenler ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılır.



Mevlid Kandili'ni barındıran haftaya da Mevlid-i Nebi Haftası adı verilmiştir. Bu hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenleniyor.