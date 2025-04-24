Kandilli Rasathanesi'nin deprem raporu: Depremin şiddeti denizde 8, karada 5 ölçüldü

DEPREMİN ŞİDDETİ DENİZDE 8, KARADA 4-5

Prof. Dr. Özel, depremin deniz merkezli meydana geldiğinin altını çizerek, depremin şiddetinin denizde 8, karada 4-5 olarak ölçüldüğünü anlattı.



2019'da yaşanan 5,9 büyüklüğündeki depremin artçılarının yaklaşık 1,5 ay sürdüğünü belirten Özel, "Bu depremin ardından 2 kez 5'ten büyük artçı deprem oldu. 6,1'lik bir depremin etkinliği 1,5-2 ay devam edebilir ancak bu denizde olan bir deprem. Kıyılarda bunun ne kadarının hissedilip hissedilmeyeceği tartışılır. Şu anda karada bu depremleri hissetmek çok kolay olmayabilir." dedi.