Kandilli Rasathanesi'nin deprem raporu: Depremin şiddeti denizde 8, karada 5 ölçüldü
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), İstanbul'da meydana gelen depremlerle ilgili ön değerlendirme raporu yayınladı. Prof. Dr. Nurcan Meral Özer, Silivri açıklarındaki depremin şiddetinin denizde 8, karada 4-5 olarak ölçüldüğünü söyledi.
Rapora göre, depremin merkez üssü Marmara Denizi'nde, 40.8327°K enlem ve 28.2267°D boylamında yer alıyor. Raporda, depremin odak derinliği ise 15.2 kilometre olarak ölçüldü.
Depremin merkezine en yakın ilçe Silivri olarak açıklanırken, onu Marmara Ereğlisi, Büyükçekmece ve Beylikdüzü takip etti.