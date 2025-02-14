Kandilli’den Santorini ve Amargos uyarısı: Büyük deprem potansiyeli var, bölge gerilim biriktiriyor

Santorini Adası ve çevresinde sismik hareketlilik sürüyor. Bölgede zaman zaman Türkiye kıyılarından da hissedilen sarsıntılar yaşanıyor. Bölgeyi yakından takip eden Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, son duruma ilişkin bir rapor yayımladı. 31 Ocak’tan bu yana 2 bin 951 deprem kaydedildiği anlatılan raporda, Santorini-Amorgos fay hattının büyük deprem potansiyeli taşıdığına dikkat çekildi. 6,5 büyüklüğünde sığ bir depremin tsunamiye neden olacağı anlatılan raporda, son 50 yılda yaşanan durumlar tablo haline getirilip, bölgenin gerilim biriktirmeye devam ettiği vurgulandı.

Kandilli’den Santorini ve Amargos uyarısı: Büyük deprem potansiyeli var, bölge gerilim biriktiriyor - 1

Yunanistan’ın Santorini Adası ve çevresindeki sismik hareketlilik sürüyor.

Ege’de meydana gelen depremler, zaman zaman İzmir, Aydın ve Muğla gibi şehirlerden de hissediliyor.

Tsunami ve yanardağ patlaması beklentisi artıyor: Santorini depremi için 3 senaryo

Vali Elban’dan merak edilen soruya yanıt: Volkan patlar, tsunami olursa İzmir ne kadar etkilenir?

TÜRKİYE HABERLERİ

Kandilli’den Santorini ve Amargos uyarısı: Büyük deprem potansiyeli var, bölge gerilim biriktiriyor - 2

Bölgede meydana gelen depremler Türkiye’nin de yakın takibinde…

Bodrum, Seferihisar ve Datça gibi merkezlere tsunami alarm sistemleri kuruldu.

Kandilli’den Santorini ve Amargos uyarısı: Büyük deprem potansiyeli var, bölge gerilim biriktiriyor - 3

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Santorini Adası ve Ege Denizi’nde süren deprem etkinliğine ilişkin yeni bir rapor hazırladı.

Raporda, Santorini Adası ve adanın kuzey doğusunda, yaklaşık 2 bin 500 kilometrekarelik bir alanda başlayan ve halen devam eden sismik aktivitede belirgin bir artış gözlemlendiği anlatıldı.

Kandilli’den Santorini ve Amargos uyarısı: Büyük deprem potansiyeli var, bölge gerilim biriktiriyor - 4

4,0’TEN BÜYÜK 170 DEPREM KAYDEDİLDİ

31 Ocak’tan bu yana bölgede büyüklükleri 1,0 ila 5,3 arasında değişen 2 bin 951 adet deprem kaydedildiği anlatılan raporda, depremlerin en büyüğünün 5,3 olduğu, 170 depremin büyüklüğünün ise 4,0’ten büyük olduğu ifade edildi.

Raporda, depremlerin odak derinliklerinin çoğunlukla 10 kilometre altı ve sığ odaklı olduğu belirtildi.

Kandilli’den Santorini ve Amargos uyarısı: Büyük deprem potansiyeli var, bölge gerilim biriktiriyor - 5

1956’DAKİ DEPREME DİKKAT ÇEKİLDİ

Magma odalarında yaşanan hareketliliğin ve hidrotermal aktivitenin sismik olayları tetiklemesinin olası olduğu ifade edilen raporda, “Kolumbo’daki gaz çıkışları ve deniz tabanı deformasyonları, büyük bir jeotermal sistemin varlığınına işarettir. 1956 Amorgos Depremi (M7.7), bölgedeki en büyük depremlerden biri olup kayıtlarda tsunami oluşumundan bahsedilmektedir.” ifadelerine yer verildi.

SON ELLİ YILDA 492 DEPREM OLDU

Devam eden deprem fırtınası boyunca gerçekleşen 4,7 üzeri sarsıntıların odak mekanizması çözümleri ve sismik aktivitenin dağılımının, bölgede normal faylanma mekanizmasının hakim olduğunu gösterdiği anlatıldı. Bölgede son elli yılda aynı alan içerisinde aletsel büyüklükleri 5,3’e kadar ulaşan 492 sarsıntı kaydedildiği ifade edildi.

Kandilli’den Santorini ve Amargos uyarısı: Büyük deprem potansiyeli var, bölge gerilim biriktiriyor - 6

TSUNAMİ RİSKİ VAR MI?

Kandilli Rasathanesi’nin raporunda, bölgedeki tsunami riskinin yakından takip edildiği belirtildi.

Rasathanenin yaptığı araştırmalar sonucunda, değerlendirilen 2415 senaryo sonucunda Ege ve Doğu Akdeniz’de 6,5 büyüklüğünde sığ depremlerin kıyılarda yarım metre ve daha yüksek dalga yüksekliğinde tsunamiye neden olabileceği ifade edildi.
Kandilli’den Santorini ve Amargos uyarısı: Büyük deprem potansiyeli var, bölge gerilim biriktiriyor - 7

Bölgenin karmaşık bir jeolojik bölge olduğu anlatılan raporda, “Bölgede gözlemlenen sismik hareketlilik ve magma dinamikleri, geçmişte yaşanan büyük patlamalar ve depremlerle doğrudan ilişkilidir.” Ifadeleri kullanıldı.

“Santorini-Amorgos fay hattı, büyük depremlere neden olabilecek potansiyele sahiptir. Kolumbo Denizaltı Volkanı ve Santorini’deki magma sistemleri, aktif hidrotermal süreçlerle desteklenmektedir.” denilen raporda, son 50 yılda yaşanan durumların karşılaştırıldığı bir tabloya da yer verildi.

Tabloda bölgenin 2002-2003’te meydana gelen deprem serisinden bu yana gerilim biriktirdiğine dikkat çekildi.

Rapor şöyle devam etti:

“Deprem ve volkanik tehlikelerin önceden tahmin edilebilmesi için daha fazla jeofizik, jeokimyasal ve jeodezik araştırmalara ihtiyaç vardır.

Özellikle Kolumbo ve Santorini’de denizaltı volkanizması ve hidrotermal aktivitelerin çok disiplinli bir izleme sistemi ile yakından takip edilmesi önemlidir.”

Kandilli’den Santorini ve Amargos uyarısı: Büyük deprem potansiyeli var, bölge gerilim biriktiriyor - 8

YAKINDAN İZLENİYOR

Raporda, devam eden sismik aktivitenin, AFAD Deprem Danışma Kurulu, MTA Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve bilim insanlarından oluşan, olayı farklı açılardan sürekli takip eden bir kurul tarafından izlendiği anlatıldı.

DAHA FAZLA GÖSTER