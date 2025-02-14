Kandilli’den Santorini ve Amargos uyarısı: Büyük deprem potansiyeli var, bölge gerilim biriktiriyor
Santorini Adası ve çevresinde sismik hareketlilik sürüyor. Bölgede zaman zaman Türkiye kıyılarından da hissedilen sarsıntılar yaşanıyor. Bölgeyi yakından takip eden Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, son duruma ilişkin bir rapor yayımladı. 31 Ocak’tan bu yana 2 bin 951 deprem kaydedildiği anlatılan raporda, Santorini-Amorgos fay hattının büyük deprem potansiyeli taşıdığına dikkat çekildi. 6,5 büyüklüğünde sığ bir depremin tsunamiye neden olacağı anlatılan raporda, son 50 yılda yaşanan durumlar tablo haline getirilip, bölgenin gerilim biriktirmeye devam ettiği vurgulandı.
Yunanistan’ın Santorini Adası ve çevresindeki sismik hareketlilik sürüyor.
Ege’de meydana gelen depremler, zaman zaman İzmir, Aydın ve Muğla gibi şehirlerden de hissediliyor.
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