Kandilli’den Santorini ve Amargos uyarısı: Büyük deprem potansiyeli var, bölge gerilim biriktiriyor

4,0’TEN BÜYÜK 170 DEPREM KAYDEDİLDİ

31 Ocak’tan bu yana bölgede büyüklükleri 1,0 ila 5,3 arasında değişen 2 bin 951 adet deprem kaydedildiği anlatılan raporda, depremlerin en büyüğünün 5,3 olduğu, 170 depremin büyüklüğünün ise 4,0’ten büyük olduğu ifade edildi.

Raporda, depremlerin odak derinliklerinin çoğunlukla 10 kilometre altı ve sığ odaklı olduğu belirtildi.