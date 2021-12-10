Kangal köpekleri, kışlık zırhlarını giyiyor

Haberler - DHA 10.12.2021 - 15:40
Dünyaca tanınan Kangal köpeklerinde kış aylarıyla birlikte tüy değişimi de başladı.
Kangallar değiştirdikleri tüyleri sayesinde kışın eksi 40 derecelere varan soğuklara dayanıyor.
İklime göre tüy yapısını ayarlayabilen Kangal köpekleri enerji ve protein ihtiyacı karşılandığı ve 17 saat aç kalmadığı sürece soğuktan etkilenmiyor.
Sivas'ın marka değerlerinden olan ve dünyaca tanınan Kangal köpekleri, kendilerini her mevsim koşuluna adapte edebiliyor.
Kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Çelebiler köyü yakınlarında bulunan Yalçınkayalar Kangal Çiftliği'ndeki köpekler, kış mevsiminin gelmesiyle tüy değişimine başladı.
Yaklaşık 1 ay süren tüy değişimi sonrası Kangal köpekleri, kışın eksi 40 derecelere varan soğuklara dayanıklı hale geliyor.
Enerji ve protein ihtiyacı karşılandığı ve 17 saat aç kalmadığı sürece Kangallar soğuktan etkilenmiyor.Sivas Doğal Irk Kangal Köpeği Sevenler ve Koruyanlar Derneği Başkanı ve köpek uzmanı Orhan Yalçınkaya, özenle beslediği köpeklerini kışa hazırlıyor.
Yalçınkaya, mevsim geçişlerinde Kangal'ın iklime göre tüy yapısını değiştirebildiğini belirterek, "İlkbaharda havalar ısınınca ince postuna bürünür. Sonbaharda yazlık postunu değiştirerek, kışlık kalın ve sıkı postuna bürünür. Kış dönemi tüy yapısı biraz daha uzun" dedi.
Köpeklerşn şu an da tüy yapısını değiştirme aşamasında olduğunu söyleyen Yalçınkaya, "Şu an kısa ve uzun tüyleri var. Yazın tüyleri biraz daha kısa. Kışın 4,5 santimlik tüy yapısına sahipler. Sivas'ta hava sıcaklığı eksi 44'e kadar düşer. Ortalama 17 saat boyunca karnı doyan Kangal, eksi 40'lara kadar dayanır" diye konuştu.
Kangalların kış mevsiminde beslenmesine dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Yalçınkaya, "Bazıları sadece tahıllarla besliyor. Doğru değil. Et ve otlu gıdalarla düzenli beslenme imkanı sağlanırsa köpeklerin tüyü ve postu daha sağlam ve korunaklı olur" diye konuştu.