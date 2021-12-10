Kangal köpekleri, kışlık zırhlarını giyiyor

POSTUNU İKLİME GÖRE AYARLAYABİLİYOR

Yalçınkaya, mevsim geçişlerinde Kangal'ın iklime göre tüy yapısını değiştirebildiğini belirterek, "İlkbaharda havalar ısınınca ince postuna bürünür. Sonbaharda yazlık postunu değiştirerek, kışlık kalın ve sıkı postuna bürünür. Kış dönemi tüy yapısı biraz daha uzun" dedi.

Köpeklerşn şu an da tüy yapısını değiştirme aşamasında olduğunu söyleyen Yalçınkaya, "Şu an kısa ve uzun tüyleri var. Yazın tüyleri biraz daha kısa. Kışın 4,5 santimlik tüy yapısına sahipler. Sivas'ta hava sıcaklığı eksi 44'e kadar düşer. Ortalama 17 saat boyunca karnı doyan Kangal, eksi 40'lara kadar dayanır" diye konuştu.