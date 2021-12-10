Kangal köpekleri, kışlık zırhlarını giyiyor

Sivas'ın marka değerlerinden olan ve dünyaca tanınan Kangal köpekleri, kendilerini her mevsim koşuluna adapte edebiliyor. Kış aylarıyla birlikte tüy değişimi de başlayan Kangal köpekleri, kışın eksi 40'lara varan soğuklara dayanabiliyor. Köpek uzmanları konuya ilişkin, "Et ve otlu gıdalarla düzenli beslenirlerse tüyü ve postu daha korunaklı ve sağlam olur" dedi.

Haberler - DHA 10.12.2021 - 15:40

Kangal köpekleri, kışlık zırhlarını giyiyor - 1

Dünyaca tanınan Kangal köpeklerinde kış aylarıyla birlikte tüy değişimi de başladı.

Kangallar değiştirdikleri tüyleri sayesinde kışın eksi 40 derecelere varan soğuklara dayanıyor.

Kangal köpekleri, kışlık zırhlarını giyiyor - 2

İklime göre tüy yapısını ayarlayabilen Kangal köpekleri enerji ve protein ihtiyacı karşılandığı ve 17 saat aç kalmadığı sürece soğuktan etkilenmiyor.

'ın marka değerlerinden olan ve dünyaca tanınan Kangal köpekleri, kendilerini her mevsim koşuluna adapte edebiliyor. 

Kangal köpekleri, kışlık zırhlarını giyiyor - 3

Kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Çelebiler köyü yakınlarında bulunan Yalçınkayalar Kangal Çiftliği'ndeki köpekler, kış mevsiminin gelmesiyle tüy değişimine başladı.

Yaklaşık 1 ay süren tüy değişimi sonrası Kangal köpekleri, kışın eksi 40 derecelere varan soğuklara dayanıklı hale geliyor. 

Kangal köpekleri, kışlık zırhlarını giyiyor - 4

Enerji ve protein ihtiyacı karşılandığı ve 17 saat aç kalmadığı sürece Kangallar soğuktan etkilenmiyor.

Sivas Doğal Irk Kangal Köpeği Sevenler ve Koruyanlar Derneği Başkanı ve köpek uzmanı Orhan Yalçınkaya, özenle beslediği köpeklerini kışa hazırlıyor.

Kangal köpekleri, kışlık zırhlarını giyiyor - 5

POSTUNU İKLİME GÖRE AYARLAYABİLİYOR

Yalçınkaya, mevsim geçişlerinde Kangal'ın iklime göre tüy yapısını değiştirebildiğini belirterek, "İlkbaharda havalar ısınınca ince postuna bürünür. Sonbaharda yazlık postunu değiştirerek, kışlık kalın ve sıkı postuna bürünür. Kış dönemi tüy yapısı biraz daha uzun" dedi.

Köpeklerşn şu an da tüy yapısını değiştirme aşamasında olduğunu söyleyen Yalçınkaya, "Şu an kısa ve uzun tüyleri var. Yazın tüyleri biraz daha kısa. Kışın 4,5 santimlik tüy yapısına sahipler. Sivas'ta hava sıcaklığı eksi 44'e kadar düşer. Ortalama 17 saat boyunca karnı doyan Kangal, eksi 40'lara kadar dayanır" diye konuştu.

Kangal köpekleri, kışlık zırhlarını giyiyor - 6

ET VE OT GIDALARLA DÜZENLİ BESLENMELİ

Kangalların kış mevsiminde beslenmesine dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Yalçınkaya, "Bazıları sadece tahıllarla besliyor. Doğru değil. Et ve otlu gıdalarla düzenli beslenme imkanı sağlanırsa köpeklerin tüyü ve postu daha sağlam ve korunaklı olur" diye konuştu.

Kangal köpekleri, kışlık zırhlarını giyiyor - 7
Kangal köpekleri, kışlık zırhlarını giyiyor - 8
Kangal köpekleri, kışlık zırhlarını giyiyor - 9
Kangal köpekleri, kışlık zırhlarını giyiyor - 10

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