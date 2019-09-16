Kangallar teröristlere geçit vermeyecek
İHA
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından toplumsal olayların önlenmesinde kullanılan Kangal ırkı koruma köpekleri, şimdi de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terörle mücadelede kullanılacak.
-
1Geçtiğimiz yıllarda Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından toplumsal olaylarında önlenmesinde kullanılmaya başlayan Kangallar, şimdi de terörle
mücadelede kullanılması için çalışma başlatıldı.
-
2Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından özellikle sınır karakollarında görevlendirilmek üzere Sivas’tan Kangal yavruları alındı.
-
3Önümüzdeki süreçte eğitilecek bu yavruların özellikle karakollara yönelik teröristlerin sızma girişimlerinde ve sınırlarda alarm görevi
üstlenecek.
-
4Yaklaşan herhangi bir tehlikeyi 4 kilo metre uzaktan kokusunu alarak hissetme ve 2 kilo metre keskin görüş kabiliyeti sayesinde gelişmiş
teknolojilere oranda çok daha etkin olacağı tahmin edilen Kangallar ile olası sızma girişimlerinin çok daha erkenden tespiti amaçlanıyor.
-
5Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev alacak Kangallar, daha önce Emniyet Genel Müdürlüğü ve kurt saldırılarına karşı sürülerini korumak isteyen
İtalyanlar için Kangal yetiştirilen Altın Kangal Çiftliğinden temin edildi.
Çiftlik sahibi olan Uzman Kangal Yetiştiricisi Ümit Taşdelen, yetiştirdikleri Kangalların terörle mücadelede görev alacak olmasından dolayı
gururlu olduklarını belirtip şunları söyledi:
-
6“Adını Dünya’ya duyuran Kangal köpeklerimiz şimdi de Doğu bölgemizdeki karakollarımızda, üst bölgelerimizde, Mehmetçiğimizin yanında erken tespit görevini yürütecek. Köpeklerimiz Dünyanın en zeki koruma köpekleri arasında yer almaktadır. Alan korumada çok iyidirler. 2 kilo metre uzaklıktan gelebilecek her türlü tehdidi görebilirler. Rüzgarlı alanlarda 4 kilometreye kadar koku alabilirler. Özellikle gece insanların gözle göremeyeceği şeyleri görebilirler. Keskin işitme kabiliyeti ile uzaktan gelebilecek tehlikeleri sezer ve haber verirler. Bu nedenle Kangal köpeklerimizin bu amaçla görev yapmaları gerçekten gurur verici bir gelişme."