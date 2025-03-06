Kanlı Ay tutulması heyecanı başladı: Kanlı Ay tutulması ne zaman gerçekleşecek, Türkiye'den izlenecek mi?

NEDEN KANLI AY İSMİ VERİLİYOR?

Tam ay tutulması sırasında Dünya, Güneş ile Ay'ın tam arasına girerek güneş ışığını engeller ve Ay yüzeyine bir gölge düşürür. Bu gerçekleşirken Ay, kırmızımsı bir renk alır ve bu nedenle "Kanlı Ay" olarak adlandırılır.