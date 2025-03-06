Kanlı Ay tutulması heyecanı başladı: Kanlı Ay tutulması ne zaman gerçekleşecek, Türkiye'den izlenecek mi?
Gökyüzü meraklıları için heyecan verici bir olay yaklaşıyor. 2025 yılının ilk tam Ay tutulması için geri sayım sürüyor. Ay, Dünya’nın en karanlık gölge bölgesinden geçerek tam Ay tutulmasını oluşturacak. Ay, tutulma sırasında "Kanlı Ay" olarak adlandırılan kızıl bir görünüme bürünecek.Yaklaşık 65 dakika sürecek olan tutulma, özellikle Kuzey ve Güney Amerika’da net bir şekilde izlenebilecek.
Gökyüzü meraklılarının sabırsızlıkla beklediği Ay tutulması, 2025 yılında iki kez gerçekleşerek izleyicilere büyüleyici bir görsel şölen sunacak. Dünya’nın gölgesine tamamen giren Ay, atmosferdeki ışık kırılması nedeniyle kızıl bir renge bürünecek ve bu etkileyici doğa olayı gökyüzünü süsleyecek.