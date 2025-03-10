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Kanlı Ay tutulması için geri sayım sürüyor: Kanlı Ay tutulması ne zaman saat kaçta gerçekleşecek, Türkiye'den izlenecek mi?

Gökyüzü meraklılarının heyecanla beklediği Kanlı Ay tutulması için geri sayım sürüyor. 2025 yılının ilk tam Ay tutulması için mart ayının ortası işaret edilmişti. Ay, Dünya’nın en karanlık gölge bölgesinden geçerek tam Ay tutulmasını oluşturacak. Ay, tutulma sırasında "Kanlı Ay" olarak adlandırılan kızıl bir görünüme bürünecek.Yaklaşık 65 dakika sürecek olan tutulma, özellikle Kuzey ve Güney Amerika’da net bir şekilde izlenebilecek.

Kanlı Ay tutulması için geri sayım sürüyor: Kanlı Ay tutulması ne zaman saat kaçta gerçekleşecek, Türkiye'den izlenecek mi? - 1

Gökyüzü meraklılarının sabırsızlıkla beklediği Ay tutulması, 2025 yılında iki kez gerçekleşerek izleyicilere büyüleyici bir görsel şölen sunacak. Dünya’nın gölgesine tamamen giren Ay, atmosferdeki ışık kırılması nedeniyle kızıl bir renge bürünecek ve bu etkileyici doğa olayı gökyüzünü süsleyecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kanlı Ay tutulması için geri sayım sürüyor: Kanlı Ay tutulması ne zaman saat kaçta gerçekleşecek, Türkiye'den izlenecek mi? - 2

2025’te yaşanacak iki tam Ay tutulması, farklı zaman dilimlerinde ve farklı bölgelerden gözlemlenebilecek. Tutulmalardan biri mart ayında, diğeri ise eylül ayında gerçekleşecek.

Kanlı Ay tutulması için geri sayım sürüyor: Kanlı Ay tutulması ne zaman saat kaçta gerçekleşecek, Türkiye'den izlenecek mi? - 3

AY TUTULMASI NE ZAMAN, NERELERDE GÖRÜLECEK?

Tam Ay tutulması, 13 Mart ile 14 Mart 2025 tarihleri arasında gece boyunca gerçekleşecek. Kuzey ve Güney Amerika'daki gözlemciler en iyi görüntüye sahip olacakken, Batı Avrupa’daki bazı bölgeler ay batmadan önce tutulmanın tam evresini (totalite) kısmen görebilecek. Ancak Türkiye, bu tutulmayı doğrudan gözlemleyemeyecek.

Kanlı Ay tutulması için geri sayım sürüyor: Kanlı Ay tutulması ne zaman saat kaçta gerçekleşecek, Türkiye'den izlenecek mi? - 4

NEDEN KANLI AY İSMİ VERİLİYOR?

Tam ay tutulması sırasında Dünya, Güneş ile Ay'ın tam arasına girerek güneş ışığını engeller ve Ay yüzeyine bir gölge düşürür. Bu gerçekleşirken Ay, kırmızımsı bir renk alır ve bu nedenle "Kanlı Ay" olarak adlandırılır.

Kanlı Ay tutulması için geri sayım sürüyor: Kanlı Ay tutulması ne zaman saat kaçta gerçekleşecek, Türkiye'den izlenecek mi? - 5

Bu etki, Dünya atmosferinin daha kısa dalga boyundaki güneş ışığını saçarken, daha uzun dalga boyundaki kırmızı ve turuncu ışığın Dünya'nın gölgesine bükülerek Ay'ı aydınlatması sonucu oluşur. Aynı fenomen, gün doğumu ve gün batımına zengin renklerini veren olaydır.

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