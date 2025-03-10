Kanlı Ay tutulması için geri sayım sürüyor: Kanlı Ay tutulması ne zaman saat kaçta gerçekleşecek, Türkiye'den izlenecek mi?
Gökyüzü meraklılarının heyecanla beklediği Kanlı Ay tutulması için geri sayım sürüyor. 2025 yılının ilk tam Ay tutulması için mart ayının ortası işaret edilmişti. Ay, Dünya’nın en karanlık gölge bölgesinden geçerek tam Ay tutulmasını oluşturacak. Ay, tutulma sırasında "Kanlı Ay" olarak adlandırılan kızıl bir görünüme bürünecek.Yaklaşık 65 dakika sürecek olan tutulma, özellikle Kuzey ve Güney Amerika’da net bir şekilde izlenebilecek.
Gökyüzü meraklılarının sabırsızlıkla beklediği Ay tutulması, 2025 yılında iki kez gerçekleşerek izleyicilere büyüleyici bir görsel şölen sunacak. Dünya’nın gölgesine tamamen giren Ay, atmosferdeki ışık kırılması nedeniyle kızıl bir renge bürünecek ve bu etkileyici doğa olayı gökyüzünü süsleyecek.