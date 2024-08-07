Kanlı kahvehane baskınında ilk duruşma: Saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul Güngören’de ultrAslan tribün liderlerinden İslam Gündüz’e ait kahvehaneye yönelik gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin davada ilk duruşma görüldü. 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin ise yaralandığı saldırının tutuklu sanıkları silah sesi duyduklarını, kim tarafından ateşlendiğini görmediklerini söyledi. Dava dosyasına saldırıya ilişkin yeni bir güvenlik kamerası kaydı da girdi. Görüntülerde, kahvehanenin önüne koşarak gelen şüphelilerin silahla ateş açtığı, bu sırada kahvehaneden de karşılık verildiği görülüyor.
İstanbul Güngören’de kahvehaneye yönelik gerçekleşen silahlı saldırı davasında yargılama başladı.
Merkez Mahallesi’ndeki Gaziosmanpaşa Caddesi’nde 30 Ağustos 2023 günü ultrAslan tribün liderlerinden İslam Gündüz’ün kahvehanesinin önüne gelen şüpheliler kahvehaneyi kurşun yağmuruna tutmuştu.
Saldırıda kahvehaneden de karşılık verilince çatışma çıkmıştı.
Çatışmada 2 kişi ölürken, 4 kişi de yaralanmıştı.
Olayla ilgili çalışmalarda, şüpheliler Berkay Denizci, Yakup Yıldız, Ekrem Kuşak, Metin Saldız, Dursun Ulutaş, Burak Özgürhan Kılıç, Oktay Yalçın, Yusuf Yıldız ve Serhat Türe ile birlikte toplam 9 kişi 2 araçla olay yerine geldiği, şüpheliler Berkay Denizci, Yakup Yıldız, Ekrem Kuşak ve Metin Saldız’ın araçtan indikten sonra koşarak kahvehaneye silahla ateş açtıkları belirlendi.
Saldırı sırasında kahvehanede çalışan Aydın Aslan ve İslam Gündüz’ün kardeşi Ahmet Gündüz’ün de karşılık vermesiyle çatışma çıktı.
Çatışmada yoldan geçen 59 yaşındaki Servet Aytaş ve Burak Kan yaşamını yitirmişti.