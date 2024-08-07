Kanlı kahvehane baskınında ilk duruşma: Saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı

İLK DURUŞMA YAPILDI

2 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin ise yaralandığı olaya ilişkin 6’sı firari 11 sanığın yargılanmasına başlandı.

Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya müştekiler, 5 tutuklu sanık ve taraf avukatları katıldı.

Saldırganlardan sanık Denizci, olay anında vurulduğunu kim tarafından vurulduğunu bilmediğini, olay yerinden kaçarak eşinin ailesinin evine gittiğini ve sürekli silah taşıdığını belirtti.

“KORSAN TAKSİCİYİM”

Korsan taksicilik yaptığını söyleyen tutuklu sanık Dursun Ulutaş ifadesinde, “Olay günü firari sanık Yusuf Yıldız bana ‘Berkay Denizci’nin kayınvalidesinin evine gidelim. Berkay’ı alalım.’ dedi. Bende para karşılığında kabul ettim. Araçla yukarı çıkarken Yusuf bana yol tarif ediyordu. Bir ses duydum. Silah sesi olduğunu ayrıt edemedim. Berkay'ın evinin oraya gelince bir araç geldi. Frene bastım. Berkay sekerek geliyordu. Oktay Yalçın silah sesi olduğunu anlamıştı. Bahsedilen silah bana ait değil. Ben ellerinde silah görmedim. Görsem zaten artabaya almazdım.” dedi.

POMPALIYLA ATEŞ ETTİ

Tutuklu sanık Burak Özgürhan Kılıç savunmasında, olay günü işten erken çıktığını, bilgisayar oyunu oynamak için kafeye gittiğini, sanık Oktay Yalçın, sanık Dursun Ulutaş ve firari sanık Yusuf Yıldız’la birlikte turlamak için sanık Berkay Denizci’yi almaya gittiklerini, araca bindiğinde pompalı tüfeği gördüğünü, yokuştan çıkarken silah sesi duyduğunu ve sanık Berkay Denizci’nin sekerek geldiğini gördüğü için kimseyi hedef almadan pompalıyla ateş ettiğini söyledi.