Kanlı kahvehane baskınında ilk duruşma: Saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Güngören’de ultrAslan tribün liderlerinden İslam Gündüz’e ait kahvehaneye yönelik gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin davada ilk duruşma görüldü. 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin ise yaralandığı saldırının tutuklu sanıkları silah sesi duyduklarını, kim tarafından ateşlendiğini görmediklerini söyledi. Dava dosyasına saldırıya ilişkin yeni bir güvenlik kamerası kaydı da girdi. Görüntülerde, kahvehanenin önüne koşarak gelen şüphelilerin silahla ateş açtığı, bu sırada kahvehaneden de karşılık verildiği görülüyor.

Kanlı kahvehane baskınında ilk duruşma: Saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı - 1

İstanbul Güngören’de kahvehaneye yönelik gerçekleşen silahlı saldırı davasında yargılama başladı.

Merkez Mahallesi’ndeki Gaziosmanpaşa Caddesi’nde 30 Ağustos 2023 günü ultrAslan tribün liderlerinden İslam Gündüz’ün kahvehanesinin önüne gelen şüpheliler kahvehaneyi kurşun yağmuruna tutmuştu.

Saldırıda kahvehaneden de karşılık verilince çatışma çıkmıştı.

Çatışmada 2 kişi ölürken, 4 kişi de yaralanmıştı.

Olayla ilgili çalışmalarda, şüpheliler Berkay Denizci, Yakup Yıldız, Ekrem Kuşak, Metin Saldız, Dursun Ulutaş, Burak Özgürhan Kılıç, Oktay Yalçın, Yusuf Yıldız ve Serhat Türe ile birlikte toplam 9 kişi 2 araçla olay yerine geldiği, şüpheliler Berkay Denizci, Yakup Yıldız, Ekrem Kuşak ve Metin Saldız’ın araçtan indikten sonra koşarak kahvehaneye silahla ateş açtıkları belirlendi.

Saldırı sırasında kahvehanede çalışan Aydın Aslan ve İslam Gündüz’ün kardeşi Ahmet Gündüz’ün de karşılık vermesiyle çatışma çıktı.

Çatışmada yoldan geçen 59 yaşındaki Servet Aytaş ve Burak Kan yaşamını yitirmişti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kanlı kahvehane baskınında ilk duruşma: Saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı - 2

ÇATIŞMA ANI KAMERADA

Güvenlik kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, kahvehanenin önüne koşarak gelen şüphelilerin silahla ateş açtığı, bu sırada kahvehaneden de karşılık verildiği görülüyor.

Saldırganlardan Berkaz Denizci’nin ayağından vurulup yere düştüğü ardından koşarak uzaklaştığı görülüyor.

Saldırısı sırasında kahvehane sahibi Gündüz’ün 10 yaşındaki çocuğunun da kahvehanede olduğu, panikle kaçtığı görülüyor.

Kanlı kahvehane baskınında ilk duruşma: Saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı - 3

İLK DURUŞMA YAPILDI

2 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin ise yaralandığı olaya ilişkin 6’sı firari 11 sanığın yargılanmasına başlandı.

Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya müştekiler, 5 tutuklu sanık ve taraf avukatları katıldı.

Saldırganlardan sanık Denizci, olay anında vurulduğunu kim tarafından vurulduğunu bilmediğini, olay yerinden kaçarak eşinin ailesinin evine gittiğini ve sürekli silah taşıdığını belirtti.

“KORSAN TAKSİCİYİM”

Korsan taksicilik yaptığını söyleyen tutuklu sanık Dursun Ulutaş ifadesinde, “Olay günü firari sanık Yusuf Yıldız bana ‘Berkay Denizci’nin kayınvalidesinin evine gidelim. Berkay’ı alalım.’ dedi. Bende para karşılığında kabul ettim. Araçla yukarı çıkarken Yusuf bana yol tarif ediyordu. Bir ses duydum. Silah sesi olduğunu ayrıt edemedim. Berkay'ın evinin oraya gelince bir araç geldi. Frene bastım. Berkay sekerek geliyordu. Oktay Yalçın silah sesi olduğunu anlamıştı. Bahsedilen silah bana ait değil. Ben ellerinde silah görmedim. Görsem zaten artabaya almazdım.” dedi.

POMPALIYLA ATEŞ ETTİ

Tutuklu sanık Burak Özgürhan Kılıç savunmasında, olay günü işten erken çıktığını, bilgisayar oyunu oynamak için kafeye gittiğini, sanık Oktay Yalçın, sanık Dursun Ulutaş ve firari sanık Yusuf Yıldız’la birlikte turlamak için sanık Berkay Denizci’yi almaya gittiklerini, araca bindiğinde pompalı tüfeği gördüğünü, yokuştan çıkarken silah sesi duyduğunu ve sanık Berkay Denizci’nin sekerek geldiğini gördüğü için kimseyi hedef almadan pompalıyla ateş ettiğini söyledi.

Kanlı kahvehane baskınında ilk duruşma: Saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı - 4

DURUŞMA ERTELENDİ

Maktul Burak Kan'ın eşi müşteki Burcu Kan beyanında, eşinin kahvehanede olduğu için silah seslerini duyunca evden koşarak olay yerine gittiğini, olay yerinde eşini kanlar içinde yerde yattığını gördüğünü söyledi.

Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına ve eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Duruşma öncesi CHP Güngören İlçe Başkanlığı adliye önünde bir araya gelerek davanın peşini bırakmayacaklarını söyledi.

Duruşma öncesinde basın mensuplarına konuşan maktul Burak Kan’ın ailesinin avukatı Çağdaş Karaküçük, ilçede benzer olayların yaşandığını belirterek, “Burak'ı da Güngören'deki bir kahvehane baskınında kaybettik.” ifadelerini kullandı.
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