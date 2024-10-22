Kanlı parayı kim yönetecek? FETÖ'de 30 milyar dolar kavgası
FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün ardından, örgütte liderlik kavgası yaşanacak. Örgütün, 30 milyar dolarlık bir parayı yönettiği tahmin ediliyordu. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gülen'in 20 Ekim'de öldüğü ancak örgütteki kanlı para kavgası nedeniyle gizlendiği öğrenildi. Gülen'in doktoru da ölüm tarihini 20 Ekim olarak açıkladı, ancak bu bilgi bir gün saklandı.
FETÖ elebaşı terörist Gülen, uzun yıllar Türkiye'den kaçarak sığındığı ABD'de öldü. FETÖ elebaşı Gülen'in öldüğü haberini örgüte yakın siteler ve yeğeni duyurdu. Terörist başının 20 Ekim'de akşam saatlerinde öldüğü belirtildi.