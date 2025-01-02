Kanlı saldırının talimatı Esenyurt’tan: “AVM’ye bomba yerleştireceksin, ödül 800 bin”

Rusya’nın başkenti Moskova’da geçen yıl mart ayında yaşanan terör saldırısına ilişkin İstanbul’da dava açıldı. Davada beş sanık var. Esenyurt ve Avcılar’da terör örgütü DAEŞ’e ait sözde güvenli evde kaldıkları belirlenen yabancı uyruklu sanıklar, saldırıyı gerçekleştiren iki teröristle irtibatlı olmakla suçlanıyor. Soruşturma dosyasında terör örgütü üyelerinin, saldırıyı gerçekleştiren teröristlere verdiği talimatın yazışmaları yer aldı. Yazışmalarda, “Senin için bir görev var. AVM’ye bomba yerleştireceksin. Mühimmat bizden, ödül 800 bin Ruble.” ifadeleri yer alıyor.

Kanlı saldırının talimatı Esenyurt’tan: “AVM’ye bomba yerleştireceksin, ödül 800 bin” - 1

Moskova’da 22 Mart 2024’te terör örgütü DAEŞ tarafından Crocus City Hall konser salonuna düzenlenen silahlı saldırının failleriyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle İstanbul’da tutuklanan 5 sanığa dava açıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kanlı saldırının talimatı Esenyurt’tan: “AVM’ye bomba yerleştireceksin, ödül 800 bin” - 2

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, sanıklar Hofizjon Usmonov, Muteullo Asoev, Rahmatullo Salikov, Muhammadrahim Faizov ve Hamza Muhammed’in, Moskova’da düzenlenen terör saldırısının faillerinden Shamsidin Fariduni ve Saidakrami Rajabalizoda ile irtibatlı oldukları ifade edildi.

İddianamede, sanıklardan Tacikistan uyruklu Faizov’un, eşi ve çocuğuyla, Moskova’daki terör saldırısının faillerinden Rajabalizoda ile 5 Ocak 2024’te İstanbul Havalimanı’ndan Türkiye’ye giriş yaptığı tespitine yer verildi.
Kanlı saldırının talimatı Esenyurt’tan: “AVM’ye bomba yerleştireceksin, ödül 800 bin” - 3

ESENYURT’TA ÖRGÜT EVİ

Sanıklar Faizov ve Usmonov’un, Esenyurt’ta örgüte ait “makar” denilen ve güvenli ev olarak tabir edilen bir adreste, diğer saldırgan Fariduni ile bir süre kaldığı belirtilen iddianamede, Faizov’un 28 Mart’ta ailesiyle İran üzerinden Afganistan’a gitmek için Esenler otogarından Ağrı’ya giden yolcu otobüsüne bilet aldığı kaydedildi.

İddianamede, Esenler otogarından çıkış yapan otobüslerin yol güzergahlarına yönelik çevrede yapılan kontrollerde, Faizov ile ailesinin otobüsten inerek otoban kenarında beklediğinin görüldüğü ve emniyet güçlerince yakalandıkları aktarıldı.

İRAN’A KAÇAMADAN YAKALANDILAR

İddianamede, terör saldırısının faillerinden Fariduni’nin kullandığı numaranın sanık Usmonov ile irtibatta olduğunun belirlenmesi üzerine emniyet güçlerince 24 Mart’ta operasyon düzenlendiği, İran’a gitmeyi planlayan Usmonov, Salikov ve Asoev'in Esenler otogarında yakalandıkları anlatıldı.

Kanlı saldırının talimatı Esenyurt’tan: “AVM’ye bomba yerleştireceksin, ödül 800 bin” - 4

“GÜVENLİ EV”DE KALDILAR

Sanıkların Türkiye’de kaldıkları sürede birlikte hareket ettiklerine dikkati çekilen iddianamede, saldırgan Fariduni’nin İstanbul’da bulunduğu sürede sanık Usmonov ile Avcılar’daki bir evde de kaldığı, bu evin de örgüte ait sözde güvenli ev olarak kullanıldığı belirtildi.

Kanlı saldırının talimatı Esenyurt’tan: “AVM’ye bomba yerleştireceksin, ödül 800 bin” - 5

MOSKOVA SALDIRISIYLA İLGİLİ TELEFON GÖRÜŞMELERİ

Sanıkların telefonlarından Moskova saldırısıyla ilgili aramalar yaptıkları, telefonlarında örgütsel fotoğraflar bulunduğu tespitine yer verilen iddianamede, sanık Asoev’in dijital materyallerinde karşılıklı yazışmaların geçtiği ekran görüntülerinin bulunduğu kaydedildi.

Sanık Asoev’in telefonunda bulunan yazışmalara ilişkin iddianamede şu ifadelere yer verildi:

“- Merhaba senin için bir görev var.

- Merhaba nasıl bir görev?

- Vegas Alışveriş Merkezi’nde bomba yerleştireceksiniz. Bütün mühimmatı biz tedarik edeceğiz. Görevin ödülü 800.000 ruble.

- Görev bittikten sonra mı?

- 100.000 önden, 700.000 işi tamamladıktan sonra.

- Hayır korkuyorum, beni yakalayıp öldürürler.

- Hayır bombaları yerleştirdikten sonra sizi bizim adamımız alacak. Beyaz Rusya sınırına götürecek. Orada size yeni kimlikler ve ev vereceğiz, size planı atacağız.”
Kanlı saldırının talimatı Esenyurt’tan: “AVM’ye bomba yerleştireceksin, ödül 800 bin” - 6

İddianamede, sanıklar Hofizjon Usmonov, Muteullo Asoev, Rahmatullo Salikov, Muhammadrahim Faizov ve Hamza Muhammed’in, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Kanlı saldırının talimatı Esenyurt’tan: “AVM’ye bomba yerleştireceksin, ödül 800 bin” - 7

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti.

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