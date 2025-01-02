Kanlı saldırının talimatı Esenyurt’tan: “AVM’ye bomba yerleştireceksin, ödül 800 bin”
Rusya’nın başkenti Moskova’da geçen yıl mart ayında yaşanan terör saldırısına ilişkin İstanbul’da dava açıldı. Davada beş sanık var. Esenyurt ve Avcılar’da terör örgütü DAEŞ’e ait sözde güvenli evde kaldıkları belirlenen yabancı uyruklu sanıklar, saldırıyı gerçekleştiren iki teröristle irtibatlı olmakla suçlanıyor. Soruşturma dosyasında terör örgütü üyelerinin, saldırıyı gerçekleştiren teröristlere verdiği talimatın yazışmaları yer aldı. Yazışmalarda, “Senin için bir görev var. AVM’ye bomba yerleştireceksin. Mühimmat bizden, ödül 800 bin Ruble.” ifadeleri yer alıyor.
Moskova’da 22 Mart 2024’te terör örgütü DAEŞ tarafından Crocus City Hall konser salonuna düzenlenen silahlı saldırının failleriyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle İstanbul’da tutuklanan 5 sanığa dava açıldı.