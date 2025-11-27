Kanser hastası engelli gencin pilotluk hayali gerçek oldu
27.11.2025 11:10
AA
Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Ankara Hava Müzesi Müdürlüğü'nde yüzde 80 engeli bulunan 31 yaşındaki kanser hastası Server Tolga Doğan'ın pilot olma hayalini gerçekleştirdi.
ÇOCUKLUK HAYALİ GERÇEKLEŞTİ
Server Tolga Doğan, gerçekleştirilen özel programla çocukluk hayali olan pilot olma hayali için pilot kıyafetini giydi, bir pilot eşliğinde eğitim uçağına bindi ve Ankara Hava Müzesi'ni gezdi.
GURURLU VE HEYCANLI HİSSETTİ
Açıklamalarda bulunan Doğan, çok mutlu olduğunu aynı zamanda çok heycanlı ve gururlu hissettiğini söyledi. Server Tolga Doğan'ın annesi Sevda Özdemir ise oğlu adına çok sevindiğini, evladının küçüklükten süregelen pilot olma hayalinin gerçekleştiğini ifade ederek, yetkililere teşekkür etti.
"SEVGİYLE HER ŞEY AŞILIR"
Anne Sevda Özdemir, "Engellilik biliyorsunuz sadece bedenle ya da zihinle değildir. Bunlar aşılabilir, sevgiyle her şey aşılır. Bugün bizim için çok önemli bir gündü. Tolga, sabah çok erken saatlerde uyandı, heyecanlıydı. Savaş uçağına binmek onu çok mutlu etti. Bir anne olarak çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bugün bizi misafir eden Ankara Hava Müzesi ve değerli komutanlarımıza da ayrıca teşekkür ederim." dedi.