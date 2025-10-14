Kanser hastası sosyal medyadan bulduğu doktora ameliyat oldu: 47 bin euroluk ameliyatta can verdi

Bulgaristan'da yaşayan karaciğer kanseri hastası Ivanka Yordanova, sosyal medyadan bulduğu doktor tarafından 47 bin euro karşılığında ameliyat edildi. Ameliyat sonrası hayatını kaybeden Yordanova’nın cenazesi, kalan 25 bin euronun ödeneceğine dair imzalatılan evrağın ardından teslim edildi. Aile doktor hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bulgaristan'da yaşayan ve bir yıl karaciğer kanseri tedavisi gören Ivanka Yordanova, sosyal medyada reklamını gördüğü Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. S.Y.’ye randevu aldı.

Eşi Kaloyan Mihaylov (46) ile birlikte daha önce yapılan tetkiklerini de alarak muayeneye giden Yordanova’ya Prof. Dr. S.Y. tarafından önce ilaçlı tedavi uygulanacağı, 3 ay sonra da ameliyat olacağı söylendi.

Tedaviyi kabul eden Yordanova’dan ilaçlı tedavi için 20 bin euro, ameliyat için de 35 bin euro talep edildi.

Nisan ayında, 20 bin Euro karşılığında ilaçlı tedaviye başlanırken doktor tarafından fiyatlara zam geleceği ve bu nedenle ameliyatın hemen yapılması gerektiği bildirildi ve ameliyat ücreti 12 bin euro daha artırılarak 47 bin euro talep edildi.

Yordanova’nın söz konusu meblağı tek seferde ödeyemeyeceğini belirtmesi üzerine ödeme taksitlendirildi.

25 BİN EURONUN ÖDENMESİ ŞARTIYLA CENAZEYİ TESLİM ETTİLER

Ivanka Yordanova 20 bin euro karşılığında uygulanan ilaçlı tedavi sonrası, 29 Temmuz’da İstanbul'daki özel bir hastanede 47 bin euro karşılığında ameliyat edildi.

Aile, ameliyat öncesi 22 bin euro daha ödeme yaptı. 13 saat süren ameliyatın ardından kadın hayatını kaybetti.

İddiaya göre ailenin talebine rağmen otopsi yapılmadı. Cenaze de kalan 25 bin euronun ödeneceğine dair imzalatılan sözleşmenin ardından teslim edildi.

Yordanova, Bulgaristan’da toprağa verildi.

AİLE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Aile, cenazesini defnettikten sonra doktor hakkında suç duyurusunda bulundu.

Aile, Prof. Dr. S.Y.’nin Ivanka Yordanova ile birlikte çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşarak reklam yaptığını ve cenazeyi teslim etmek için zorla evrak imzalatıldığını iddia etti.

Ailenin bir diğer iddiası ise yanlış ilaç tedavisi uygulanmış olabileceğini...

Aileye verilen ölüm belgesinde, "doğal ölüm" yazıldığını söyleyen ailenin avukatı, Ivanka Yordanova’nın organlarının çalınmış olma ihtimalinden şüphelendiklerini belirtti.

"MİSAFİR DOKTOR" OLARAK AMELİYATI YAPMIŞ

Konuya ilişkin hastane yetkilileri, ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. S.Y.’nin kadrolu olmadığını ve misafir doktor olarak hastanede ameliyatı gerçekleştirdiğini söyledi.

"YAŞAM SÜRESİ KISITLI BİR HASTAYDI"

Yurt dışında olduğunu söyleyen Prof. Dr. S.Y. ise telefonda yaptığı açıklamada, hastanın her türlü tedavi yöntemine açık olduğunu belirterek tüm riskleri kendisine anlattığını ifade etti.

Hastanın onayıyla ilaçlı tedavi ve ameliyat kararı alındığını belirten S.Y., şunları söyledi:

“Hastanın kanseri ciddi bir kanser. Şimdiye kadar ‘Ameliyat yapılamaz’ denilmiş. ‘Tedavi şansı yok’ denilmiş. İlaçlı tedavi yapıldı. Bunun sayesinde hem geriye kalan karaciğer volümünü büyüttük hem de tümörü kontrol altına aldık. 3 ay beklendi. Sonra tomografi yapıldı. Tomografiyi değerlendirdik. Bu değerlendirmede geriye kalacak karaciğer hacminin yeterince büyüdüğünü gördük. Bu işlemlerde yeterince büyütüyoruz ki karaciğer yetmezliğine gitmesin hasta, diye. Bu değerlendirmeler sonrası ameliyat kararı aldık. Öncesinde hastayla konuştuk çok kez. Ameliyatın risklerinden bahsettik. Her türlü riski anlattık. Neler yapılacağını anlattım. Sonra hasta kendi kararıyla yapılacak işleme onay verdi. Bu hastanın yaşam süresi kısıtlı bir hastaydı zaten. Ameliyat esnasında kan kaybı da oldu. Beklenmedik şekilde ana damara da tümörün girdiğini gördük. Onu da başarılı şekilde aldık. Durumunun kritik anlara geldiği durumlar oldu. Ameliyat bitti, yoğun bakıma alındı. Kanser ameliyatları sonrasında bir de kan kaybına bağlı takviye yapıldığı hastalarda DİC sendromu olabilir. Müdahaleler yapıldı ancak kurtarılamadı. Bu aşamada hasta ameliyathaneye geri gidemeyecek kadar kötüydü”

"HASTANEYE ÖDENECEK PARA BENİM CEBİMDEN ÇIKACAK"

Yordanova’nın oğluna 25 bin euro ödemesi için zorla evrak imzalattığı iddiasına da yanıt veren doktor, hastaneye ödenecek paranın kendi cebinden çıkacağını dile getirdi. 

