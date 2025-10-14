Kanser hastası sosyal medyadan bulduğu doktora ameliyat oldu: 47 bin euroluk ameliyatta can verdi

Bulgaristan'da yaşayan ve bir yıl karaciğer kanseri tedavisi gören Ivanka Yordanova, sosyal medyada reklamını gördüğü Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. S.Y.’ye randevu aldı.

Eşi Kaloyan Mihaylov (46) ile birlikte daha önce yapılan tetkiklerini de alarak muayeneye giden Yordanova’ya Prof. Dr. S.Y. tarafından önce ilaçlı tedavi uygulanacağı, 3 ay sonra da ameliyat olacağı söylendi.

Tedaviyi kabul eden Yordanova’dan ilaçlı tedavi için 20 bin euro, ameliyat için de 35 bin euro talep edildi.

Nisan ayında, 20 bin Euro karşılığında ilaçlı tedaviye başlanırken doktor tarafından fiyatlara zam geleceği ve bu nedenle ameliyatın hemen yapılması gerektiği bildirildi ve ameliyat ücreti 12 bin euro daha artırılarak 47 bin euro talep edildi.

Yordanova’nın söz konusu meblağı tek seferde ödeyemeyeceğini belirtmesi üzerine ödeme taksitlendirildi.