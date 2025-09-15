Kanserden kaybettiği eşi için bulamamıştı: Artık "süper meyve" üretimini yapıyor
Emekli emniyet müdürü Mehmet Güçlü, kanserden kaybettiği eşi için tedavi sürecinde temin edemediği aronyanın üretimini memleketi Diyarbakır'da yapıyor.
Diyarbakır'da yaşayan emekli 1. sınıf emniyet müdürü Mehmet Güçlü (63), 2009'da Ankara'da yaşadığı dönemde kanser teşhisi konulan eşinin tüketmesi için sağlıklı ürünler araştırırken yüksek besin değeri ve antioksidan özelliği dolayısıyla "süper meyve" olarak anılan aronyayı öğrendi.