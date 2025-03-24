Kanseri 3 kez yendi: 3 yıldır lenf kanseriyle mücadele eden gence umut oldu
Üç yıldır lenfoma ile mücadele eden 15 yaşındaki Hikmet Üzer, sağlığına kavuşmak için Antalya’daki özel bir hastanede kök hücre nakli olmaya hazırlanıyor. Daha önce rahim, meme ve lenf olmak üzere kanseri 3 kez yenerek, kanser hastalarına gönüllü annelik yapan Çiçek Akçay ise, Hikmet için ilik nakli öncesinde moral amaçlı sürpriz bir doğum günü kutlaması gerçekleştirdi.
Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaşayan ve 3 yıl önce lenfoma (lenf kanseri) olduğunu öğrenen 15 yaşındaki Manavgat Evliya Çelebi Turizm Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Aşçılık Bölümü 9. Sınıf öğrencisi Hikmet Üzer, Antalya’da bir özel hastanede ilik nakli olacak.