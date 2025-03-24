Kanseri 3 kez yendi: 3 yıldır lenf kanseriyle mücadele eden gence umut oldu

"YILMADIM, MÜCADELE ETTİM"

Kutlamada konuşan Hikmet Üzer, "Çiçek ablamın sürprizi beni çok duygulandırdı ve mutlu etti. Bugün benim için çok önemli bir gün. İnşallah yeniden doğacağım. Yarın ilik nakli olacağım. Bundan 3 yıl önce bana lenf kanseri teşhisi kondu. Yılmadım, mücadele ettim. İnşallah bu süreci de en iyi şekilde atlatacağım. Ben hasta olanlardan yılmadan mücadele etmelerini, kendilerine moral vermelerini istiyorum. Çiçek abla, gönüllü bir anne, herkese moral veriyor, onların ihtiyaçlarını karşılıyor. Çiçek ablayla tanıştığım için çok şanslıyım. Onu içten çok seviyorum" dedi.





