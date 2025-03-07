Kanseri yendi, fabrika kurdu: 3 çocuk annesi 100 kişiye istihdam sağlıyor
Diyarbakır'da kanseri yendikten sonra küçük bir atölyede mobilya üretimine başlayan 3 çocuk annesi Türkan Gürler, Organize Sanayi Bölgesi'nde kurduğu fabrikada 100 kişiyi istihdam ediyor.
Kentte yaşayan 3 çocuk annesi 45 yaşındaki Türkan Gürler, 2013 yılında kansere yakalandı.
14 yıl sürdürdüğü sınıf öğretmenliği mesleğinden sağlık nedenlerinden dolayı istifa etmek zorunda kalan Gürler, 3 yıl süren tedavinin ardından kanseri yenmeyi başardı.