Kanseri yendi, fabrika kurdu: 3 çocuk annesi 100 kişiye istihdam sağlıyor

Zaman zaman üretime de katıldığını ifade eden Gürler, şunları kaydetti:



"Süreç içinde ham kapının mobilya sektöründe bir kalem olduğunu fark ettik. Bunu genişletmek için arayışa girdik. Hem alanımızı genişlettik hem de yeni fonksiyonel makineler ile daha kalifiye eleman almaya başladık. Alanımızı 1500'den 4 bin 500 metrekareye çıkarttık. Daha sonra 4 bin 500 metrekare de bize yetmemeye başladı. OSB'de 30 bin metrekare alan üzerine 10 bin metrekare kapalı alana sahip bir entegre tesis oluşturduk. Yaklaşık 5 ay önce yeni fabrikamızda üretime başladık. Şu anda bir evde olması gereken bütün sabit mobilyaları üretiyoruz. Projelerimizi anahtar teslim şeklinde yapıyoruz. Projelerin uygulamasını yapan bir fabrikayız. Şu anda yüzde 30 kapasiteyle 100 personel ile üretim yapıyoruz. Üretimi yüzde 100'e çıkardığımızda yaklaşık 300 kişiyi istihdam etme potansiyeline sahibiz. Kadın yönetici ve işveren olarak bu iş yerinde kadınların çalışmasına yönelik altyapı hazırlığımız var. Fabrikada çalışanların yüzde 50'si kadınlardan oluşuyor."





