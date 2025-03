Kanseri yendi, fabrika kurdu: 3 çocuk annesi 100 kişiye istihdam sağlıyor

"BÜYÜMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Gürler, kadınların iş hayatının her alanında olması gerektiğini dile getirerek, "Kadınlar keşfedilmemiş yeteneklerdir. Kadınlar her işte başarılı olabiliyor. Kadının yapamayacağı hiçbir şey yok. Kadınların önce kendilerine güvenmeleri, 'Ben bu işi başarabilirim' düşüncesiyle yola çıkmaları gerekiyor. O zaman kadının önündeki engeller birer birer yok oluyor. Bu işe başladığımda 'Kadındır, yapamaz, üç ay sonra iş yerini kapatır.' dediler. Yaklaşık 7 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Büyümeye devam ediyoruz. Bu işe ilk girdiğimde eşimin de çekinceleri vardı ama bugün bana destek oluyor, attığım her adımda yanımda." ifadelerini kullandı.



Mobilya sektöründe Türkiye ve dünyaya açılan kapı olmak istediklerini belirten Gürler, yurt içinde ve dışında birçok projenin uygulamalarını gerçekleştirdiklerini söyledi.