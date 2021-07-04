Kanserle savaşı dokuz kez kazandı

Perdahlı, ilk kez kanser tanısı almasının ve kemoterapiye başlamasının ardından sıkıntı yaşayan hastaların hayatına dokunmaya karar verdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:



"Kendi kendime 'en az bir kadın hastanın hayatına dokunacağım' dedim. Sonra doktorumla birlikte çalışmaya ve hastalara erişmeye başladım. Daha sonra hasta hakları savunuculuğu, aktivizm ile ilgili yurt dışında eğitimler aldım. Arkasından da Metastatik Meme Kanseri Derneğini (METAMAZON) kurdum. Dernek bünyesinde gönüllüler yetiştiriyoruz. Hastalara gerek medikal gerek sosyal destek vermeye çalışıyoruz. Bu sıra hasta yakınlarıyla da ilgilenmeye başladık. Hasta yakınlarının işi çok daha zor bence. 'Hastalara nasıl yardımcı olunur, nasıl rehberlik edilir' gibi konularda yardımcı oluyoruz."

Çocuk sahibi olmadığını ama derneğinin "çocuğu" gibi olduğunu söyleyen Perdahlı, "Derneğim, benim çocuğum gibi o yüzden onun benden sonra da devam etmesini, birilerinin bu taşın altına elini sokmasını istiyorum. O yüzden inşallah daha kurumsal, daha ayakları yere basan bir sivil toplum kuruluşu olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.