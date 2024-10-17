Kanuni süreye dikkat! Milyonlarca sürücünün ehliyeti iptal olabilir (Ehliyet yenileme son tarih ne zaman?)
Eski tip ehliyetleri yenileme için son tarih yaklaşıyor. Eski tip ehliyetlerini, yeni tip ehliyetlerle değiştirmeyen milyonlarca sürücünün ehliyeti geçersiz sayılabilir. 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski tip sürücü belgelerini değiştirme süresi, İçişleri Bakanlığı tarafından bu yılın sonuna kadar ertelenmişti. Yıl sonuna kadar ehliyetini yenilemeyen sürücülere yaptırım uygulanacak.
Eski tip ehliyetlerini henüz yenilemeyen sürücüler için kritik günler yaklaştı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne giderek ehliyetlerini yıl sonuna kadar yenilemesi gereken sürücüler için yetkililer yoğunluk uyarısında bulundu. Yıl sonuna kadar ehliyetini yenilemeyenlerin ise eski tip ehliyetleri geçersiz sayılacak.