Kanyonu çöp yuvasına çevirip gittiler

Konarı Köyü Muhtarı Mustafa Özşen, yaşanan pisliğe bir türlü engel olamadıklarını söyledi.

Alanın her yerine uyarı levhaları astıklarını ifade eden Özşen, "Kanyonumuz çok güzel bir yerde. Safranbolu'ya 10 kilometrelik mesafedeyiz. Yörük köyü ile komşuyuz, gelen giden üniversite öğrencileri had safhada, kamp yapanlar var, coğrafi yapı olarak güzel yerdeyiz. Ama ne yazık ki, gelen vatandaşlarımız gelirken ne güzel her şeylerini getiriyorlar, yemeye, içmeye ama giderken bunları çöp poşetlerine koyup alıp giden yok. Biz oraya uyarı levhaları da koyduk. Ne yaptıysak fayda etmedi, yıktılar, kırdılar. Çöp kovalarını atış poligonu yaptılar, masalar koyduk, masaları suyun içerisine koymuşlar. Ne yaptıysak muhtarlık olarak başarı elde edemedik. Muhtarlık olarak kiralamıştık mesire alanını. Daha sonra Özel İdare 'Biz yapacağız' diyerek onlar aldı. Belli bir zaman onlarda kaldı, onlarda bu şikayetlerde sonra bıraktı. Orman İşletmesi mesire alanından çıkardı. Sahipsiz bir durumda, biz yetkililerden bir yardım bekliyoruz. Buranın sahiplerinin burayı gelip bir görmelerini istiyoruz" dedi.