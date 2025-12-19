Kapadokya'da balon faaliyetlerine sıkı denetim

Gündoğumuyla birlikte yaklaşık 156 sıcak hava balonunun havalandığı Kapadokya’da, özellikle balonların kalkış ve yer hizmetleri sırasında oluşan kontrolsüz yoğunluğun doğal doku üzerinde ciddi riskler oluşturduğu tespit edildi. Geçmişte herhangi bir idari izin alınmaksızın Paşabağları, Zelve, Kılıçlar, Zemi, Güllüdere ve Kızılçukur vadileri gibi hassas alanlarda gerçekleştirilen düzensiz faaliyetlerin; peribacaları, jeolojik oluşumlar ve doğal habitat üzerinde olumsuz etkiler yarattığı belirtildi.

Bu uygulamalara son verilmesi amacıyla Kapadokya Alan Başkanlığı koordinasyonunda balonlar için belirli ve kontrollü kalkış alanları oluşturuluyor. Yeni düzenleme kapsamında; kontrollü giriş-çıkış sistemleri, otopark alanları, ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayacak karşılama üniteleri ve seyir alanlarını içeren çevre düzenleme projeleri Alan Başkanlığı tarafından yürütülüyor.