Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ile uçtu

Haberler - Anadolu Ajansı 23.04.2022 - 09:07
Balonlar, Göreme beldesi çevresindeki kalkış alanlarından peş peşe gökyüzüne yükseldi.
Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde hazırlanan Türk bayrağı figürlü yerli sıcak hava balonu da gün dolayısıyla özel uçuş gerçekleştirdi.
Balonu üreten yerli firmanın yönetim kurulu başkanı Mehmet Halis Aydoğan, gazetecilere Türk bayrağı figürlü balonun 432 metrekare kubbe yüzeyine sahip olduğunu belirtti.
Balonun ulusal bayramlarda Türkiye'nin çeşitli noktalarında gösteri uçuşu gerçekleştireceğini aktaran Aydoğan, "Türk bayrağı şeklindeki balonun ülkemizde üretilmiş olması ayrı bir mutluluk veriyor. Balonun kubbe kısmı orijinal Türk bayrağı boyutlarına sadık kalınarak tasarlandı. Dünyadaki diğer bayrak şeklindeki balonlar arasında en büyük olanıdır" dedi.
Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Ağıllı köyü ilkokulu 5. sınıf öğrencisi Kerem Yalnız'ın Kapadokya'da balona binme hayali, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gerçeğe dönüştü.
Sınıf öğretmeni Fevzi Kütük, öğrencileri ile sohbet ederken Yalnız'ın sıcak hava balonlarına ilgisini öğrendi.
Kütük, bölgede faaliyet yürüten firmanın yetkilileri ile öğrencisi için görüşme yaptı.
Firma yetkilileri, balon tutkusu olan 5 öğrenciye tur hediye etti.
Balon sepetine binen öğretmen ve öğrenciler yaklaşık bir saat boyunca bölge semalarında uçtu.