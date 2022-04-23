Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ile uçtu

Kapadokya'da, sıcak hava balonları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla gökyüzüne Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle yükseldi.

Haberler - Anadolu Ajansı 23.04.2022 - 09:07

Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ile uçtu - 1

Tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleriyle tanınan turizm merkezi 'da, turistlerin manzarayı gökyüzünden izlemelerine imkan sunan sıcak hava balonlarının sepetlerine uçuş öncesi Türk bayrakları ve posterleri asıldı.

Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ile uçtu - 2

Balonlar, Göreme beldesi çevresindeki kalkış alanlarından peş peşe gökyüzüne yükseldi.

Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ile uçtu - 3

YERLİ BALON ÖZEL UÇUŞ YAPTI

'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde hazırlanan Türk bayrağı figürlü yerli sıcak hava balonu da gün dolayısıyla özel uçuş gerçekleştirdi.

Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ile uçtu - 4

Balonu üreten yerli firmanın yönetim kurulu başkanı Mehmet Halis Aydoğan, gazetecilere Türk bayrağı figürlü balonun 432 metrekare kubbe yüzeyine sahip olduğunu belirtti.

Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ile uçtu - 5

Balonun ulusal bayramlarda 'nin çeşitli noktalarında gösteri uçuşu gerçekleştireceğini aktaran Aydoğan, "Türk bayrağı şeklindeki balonun ülkemizde üretilmiş olması ayrı bir mutluluk veriyor. Balonun kubbe kısmı orijinal Türk bayrağı boyutlarına sadık kalınarak tasarlandı. Dünyadaki diğer bayrak şeklindeki balonlar arasında en büyük olanıdır" dedi.

Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ile uçtu - 6

Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Ağıllı köyü ilkokulu 5. sınıf öğrencisi Kerem Yalnız'ın Kapadokya'da balona binme hayali, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gerçeğe dönüştü.

Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ile uçtu - 7

Sınıf öğretmeni Fevzi Kütük, öğrencileri ile sohbet ederken Yalnız'ın sıcak hava balonlarına ilgisini öğrendi.

Kütük, bölgede faaliyet yürüten firmanın yetkilileri ile öğrencisi için görüşme yaptı.

Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ile uçtu - 8

Firma yetkilileri, balon tutkusu olan 5 öğrenciye tur hediye etti.

Balon sepetine binen öğretmen ve öğrenciler yaklaşık bir saat boyunca bölge semalarında uçtu.

Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ile uçtu - 9
Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ile uçtu - 10
Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ile uçtu - 11
Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ile uçtu - 12
Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ile uçtu - 13
Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ile uçtu - 14
Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ile uçtu - 15
Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ile uçtu - 16
Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ile uçtu - 17
Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ile uçtu - 18
Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ile uçtu - 19

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