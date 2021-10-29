Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu

Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile tanınan Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle havalandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 29.10.2021 - 08:56

Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu - 1

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, kayadan oyma tarihi manastır, yer altı yerleşim merkezleri ve çeşitli tur etkinlikleriyle bilinen 'daki sıcak hava balonlarının sepetlerine, bu sabah uçuş öncesi Atatürk posterleri ve Türk bayrakları asıldı.

Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu - 2

Yerli ve yabancı turistlerin manzarayı gökyüzünden izlemelerine imkan sunan balonlar, hazırlıkların ardından Göreme beldesi ve Çavuşin köyünden peş peşe gökyüzüne yükseldi.

Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu - 3

Gün doğumunda gerçekleştirilen tur etkinliği yaklaşık bir saat sürdü.

Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu - 4
Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu - 5
Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu - 6
Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu - 7
Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu - 8
Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu - 9
Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu - 10
Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu - 11
Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu - 12
Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu - 13
Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu - 14
Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu - 15

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