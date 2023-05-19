Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu

Kapadokya'da sıcak hava balonları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile uçtu.

Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu - 1

UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Miras Listesi'ndeki Kapadokya'da turistlerin manzarayı kuşbakışı izlemesine imkan sunan sıcak hava balonları, gün doğumundan önce tur için hazırlandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu - 2

Görevlilerce sepetlerine Türk bayrakları ve Atatürk posterleri asılan balonlar, güneşin yüzünü göstermesiyle peş peşe gökyüzüne yükseldi.

Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu - 3

Gün doğumunda ortaya çıkan manzarayı seyretmek için doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilere gelen turistler, balonların renk kattığı peribacaları arasında fotoğraf çektirdi.

Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu - 4

Bölgede sıcak hava balon üretimi yapan firma tarafından üretilen Türk bayrağı figürlü sıcak hava balonu da peribacaları arasında güzel görüntü oluşturdu.

Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu - 5

Balon pilotu Bekir Güneş, gazetecilere, tüm milli bayramlarda Türk bayraklarını gökyüzünde dalgalandırdıklarını belirterek, "Kapadokya'nın vazgeçilmezi olan sıcak hava balonlarıyla bu anlamlı günde bayrağımızla uçmak bize onur verecek. Bölgeye gelen misafirlerimize ayrı bir görüntü sunacağız." dedi.

Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu - 6

Balon pilotu Süleyman İnce de güneşin doğuşunu gökyüzünden izlerken, Türk bayrağını taşımanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu - 7

Göreme beldesi çevresinden kalkış yapan balonlar yaklaşık bir saat boyunca peribacaları üzerinde süzüldü.

Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu - 8
Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu - 9
Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu - 10
Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu - 11
Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu - 12
Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu - 13
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