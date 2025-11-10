Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu
10.11.2025 09:57
DHA
Kapadokya'da sıcak hava balonları, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 87'nci yıl dönümünde Atatürk posterleri ve Türk bayrakları ile havalandı.
Kapadokya'da sabahın erken saatlerinde havalanan sıcak hava balonlarından bazılarının sepetlerine, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posterleri ve Türk bayrakları asıldı.
Bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, sıcak hava balonları ile fotoğraf çektirdi.
Yaklaşık bir saat Kapadokya semalarında uçan sıcak hava balonları, güzel görüntüler oluşturdu.