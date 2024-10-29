Kapadokya'da balonlar Türk bayraklarıyla uçtu
Nevşehir'deki turizm bölgesi Kapadokya'da, peribacaları üzerinde süzülen sıcak hava balonları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile uçtu.
Kapadokya'da balonlar Türk bayraklarını gökyüzünde dalgalandırdı.
Turistlerin bölgenin doğal güzelliklerini gökyüzünden izlemesine imkan sunan sıcak hava balonları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sepetlerine asılan Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile uçuş gerçekleştirdi.