Kapadokya'da balonlar Türk bayraklarıyla uçtu

Nevşehir'deki turizm bölgesi Kapadokya'da, peribacaları üzerinde süzülen sıcak hava balonları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile uçtu.

Kapadokya'da balonlar Türk bayraklarıyla uçtu - 1

Kapadokya'da balonlar Türk bayraklarını gökyüzünde dalgalandırdı.

Turistlerin bölgenin doğal güzelliklerini gökyüzünden izlemesine imkan sunan sıcak hava balonları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sepetlerine asılan Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile uçuş gerçekleştirdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kapadokya'da balonlar Türk bayraklarıyla uçtu - 2

Nevşehir'in Göreme beldesinde uçuş için hazırlanan balonlar, gün doğumu vaktinde peş peşe gökyüzüne yükseldi.

Kapadokya'da balonlar Türk bayraklarıyla uçtu - 3

Onlarca sıcak hava balonu peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler üzerinde yaklaşık bir saat boyunca süzüldü.

Kapadokya'da balonlar Türk bayraklarıyla uçtu - 4

Sıcak hava balonu pilotu Ömür Şekeryapan, Türk milletinin bayramını kutladığını belirterek, "Balonlarla her gün tur düzenliyoruz ama bugün bayraklarımızla uçuyoruz, gururluyuz. Yerli ve yabancı konuklarımızla bölge semalarında olacağız." dedi.

Kapadokya'da balonlar Türk bayraklarıyla uçtu - 5

Balon turuna katılan yerli turistlerden Berk Çelik de cumhuriyetin 101'nci kuruluş yıl dönümünde Türk bayraklarıyla süslenmiş balonlarda olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Kapadokya'da balonlar Türk bayraklarıyla uçtu - 6
Kapadokya'da balonlar Türk bayraklarıyla uçtu - 7
Kapadokya'da balonlar Türk bayraklarıyla uçtu - 8
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