Kapadokya'da balonlar Türk bayraklarıyla uçtu

Kapadokya'da balonlar Türk bayraklarını gökyüzünde dalgalandırdı.

Turistlerin bölgenin doğal güzelliklerini gökyüzünden izlemesine imkan sunan sıcak hava balonları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sepetlerine asılan Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile uçuş gerçekleştirdi.