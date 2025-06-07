Kapadokya'da bayram yoğunluğu
Kapadokya'da Kurban Bayramı’nda yerli ve yabancı turist yoğunluğu yaşanıyor.
Kurban Bayramı'nda Kapadokya ziyaretçi akınına uğradı.
Kurban Bayramı'nda Kapadokya ziyaretçi akınına uğradı.
Oteller, bayram nedeniyle yüzde 70 doluluğa ulaştı.
Turistler, bölgede sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan sıcak hava balonları ve ATV turları, safariler, bisiklet, at turları ve doğa yürüyüşü gibi birçok aktiviteyi deneyimledi ve tarihi mekanları da gezdi.
Aydın’dan Kapadokya’ya gelen Selda Güvenç, “Bu bayramı Kapadokya’da geçirmeye karar verdim. Çok güzel bir ortam, çok güzel bir atmosfer. Balonları izlemeye geldik. Bayramın da herkese sağlık mutluluk getirmesini, barış getirmesini diliyorum. En çok bayramda çocuklar gülsün, bayramı çocuklar hak ediyor.” dedi.