Kapadokya'da peribacası yıkıldı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da bir peribacasının büyük bir bölümü yıkıldı.

Kapadokya'da peribacası yıkıldı - 1

Kapadokya'da peribacası yıkıldı.

Olay, Göreme beldesindeki Gaferli Mahallesi'nde yaşandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kapadokya'da peribacası yıkıldı - 2

Gece saatlerinde peribacasının büyük bölümü henüz bilinmeyen nedenle yıkıldı.

Peribacasından dağılan kaya parçaları çevreye sıçradı.

Kapadokya'da peribacası yıkıldı - 3

Olayda yaralanan olmadı.

Peribacasının diğer bölümü de yıkılma riskiyle karşı karşıya kaldı.

İhbarla bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kapadokya'da peribacası yıkıldı - 4

Olaya ilişkin Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay açıklama yaptı.

"Yıkılan peribacasının eteklerinde eski dönemlerde açılmış kaya mekanlar bulunuyor." diyen Aslanbay, iklim değişikliğinin yarattığı sıcaklık farklarına dikkat çekti.

Aslanbay, "Donma-çözünme etkisi nedeniyle güney cephesinde kaya kopması meydana geldi. Bu durum sonucunda kısmi bir tahribat oluştu." dedi.

DAHA FAZLA GÖSTER