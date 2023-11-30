Kapalı alanda çalışan arabanın egzoz gazı iki kişiyi zehirledi

Erzurum’da oto sanayi sitesinde devriye gezen polisin dikkati, 2 kişinin hayatını kurtardı. Kapalı bir iş yerinde çalışır haldeki otomobilin egzoz gazından zehirlenen Serhat Ç. ile Zana O. polis tarafından fark edilip, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kapalı alanda çalışan arabanın egzoz gazı iki kişiyi zehirledi - 1

Erzurum’da iş yeri içinde çalışan otomobilin egzoz gazından zehirlenen iki kişi hastaneye kaldırıdlı.

Yakutiye ilçesindeki oto sanayi sitesinde devriye gezen polis ekipleri, bir iş yerinde otomobilin çalıştığını tespit etti.

Oto tamircisi olarak hizmet veren iş yerinin camından bakıp, otomobildeki 2 kişinin baygın yattığını gören polis, iş yeri sahibine ulaşarak kilitli kapıyı açtırdı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kapalı alanda çalışan arabanın egzoz gazı iki kişiyi zehirledi - 2

Otomobildeki baygın olan 2 kişinin egzoz gazından zehirlendiğini belirleyen polis ekipleri, olay yerine sağlık ekibi çağırdı.

Gelen sağlık ekipleri, Serhat Ç. ile Zana O. olduğu belirlenen kişileri ambulanslarla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.
Kapalı alanda çalışan arabanın egzoz gazı iki kişiyi zehirledi - 3

Bilinçleri kapalı bir şekilde tedaviye alınan Serhat Ç. ile Zana O.’ya, oksijen verildi.

Kapalı alanda çalışan arabanın egzoz gazı iki kişiyi zehirledi - 4

Isınmak için çalıştırdıkları otomobilin egzoz gazından zehirlendikleri tespit edilen Serhat Ç. ile Zana O.’nun sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kapalı alanda çalışan arabanın egzoz gazı iki kişiyi zehirledi - 5
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