Kapalı alanda çalışan arabanın egzoz gazı iki kişiyi zehirledi
Erzurum’da oto sanayi sitesinde devriye gezen polisin dikkati, 2 kişinin hayatını kurtardı. Kapalı bir iş yerinde çalışır haldeki otomobilin egzoz gazından zehirlenen Serhat Ç. ile Zana O. polis tarafından fark edilip, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Erzurum’da iş yeri içinde çalışan otomobilin egzoz gazından zehirlenen iki kişi hastaneye kaldırıdlı.
Yakutiye ilçesindeki oto sanayi sitesinde devriye gezen polis ekipleri, bir iş yerinde otomobilin çalıştığını tespit etti.Oto tamircisi olarak hizmet veren iş yerinin camından bakıp, otomobildeki 2 kişinin baygın yattığını gören polis, iş yeri sahibine ulaşarak kilitli kapıyı açtırdı.