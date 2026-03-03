Kapalıçarşı esnafına otoparkta infaz. Mahkeme kararını açıkladı
03.03.2026 13:08
İHA
İstanbul'da Kapalıçarşı esnafının evinin otoparkında öldürüldüğü olaya ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme dört sanığı müebbet hapis cezasına çarptırdı. Öldürülen adamın eşine ise 17 yıl hapis cezası verildi.
İstanbul'da Tarihi Kapalıçarşı esnafı Abdulkadir Altuğrul'un öldürülmesine ilişkin davada karar belli oldu.
Olay, 3 Ocak 2024'te Başakşehir ilçesinde yaşandı. Kapalıçarşı esnafı Abdulkadir Altuğrul, Başakşehir'deki evinin otoparkında öldürüldü.
Cinayetle ilgili olarak, aralarında failler ile irtibatının bulunduğu belirlenen maktulün eşi Hülya Altuğrul ve oğlu Ş.A.'nın da bulunduğu yedi sanıklı dava karara bağlandı.
Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Hülya Altuğrul'un da bulunduğu yedi tutuklu sanık, müşteki kız kardeş Ayşe Altuğrul ile tarafların avukatları hazır bulundu.
MAHKEME KARARINI AÇIKLADI
Duruşmada son sözleri sorulan sanıklar mahkemeden beraatlarını talep etti. Beyanda bulunan müşteki Ayşe Altuğrul ise sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Mazlum Bulut, Serkan Karay, Uğur Aykut ve Taner Göç'ün üzerine atılı tasarlayarak kasten öldürme suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.
Heyet, sanık Hülya Altuğrul için ise eşi kasten öldürmeye azmettirme suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına ardından haksız tahrik hükümleri uygulayarak bu cezanın 17 yıl 6 aya indirilmesine ve tüm sanıkların tutukluluk hallerinin ayrı ayrı devamına karar verdi.
MAKTÜLÜN OĞLUNE BERAAT
Mahkeme, hakkında tasarlayarak kasten öldürme suçundan dava açılan ve dosyası Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nden, Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilerek birleştirilen suça sürüklenen çocuk Ş.A. hakkında, üzerine atılı suçu işlediğine dair kesin inandırıcı ve somut bir delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.
Heyet, diğer tutuklu sanık Muhlis S. hakkında da, üzerine atılı tasarlayarak kasten öldürme suçundan, suçu işlediğine dair kesin inandırıcı ve somut bir delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatine hükmetti.
NE OLMUŞTU?
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Abdulkadir Altuğrul maktul, Hülya Altuğrul, Mazlum Bulut, Muhlis S., Serkan Karay, Taner Göç ve Uğur Aykut şüpheli sıfatıyla yer almıştı.
İddianamede, 3 Ocak 2024 tarihinde Abdulkadir Altuğrul'un evinin bulunduğu sitenin otoparkında, ateşli silahlı saldırıya uğraması ve hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedilmişti.