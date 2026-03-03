Kapalıçarşı esnafına otoparkta infaz. Mahkeme kararını açıkladı

Cinayetle ilgili olarak, aralarında failler ile irtibatının bulunduğu belirlenen maktulün eşi Hülya Altuğrul ve oğlu Ş.A.'nın da bulunduğu yedi sanıklı dava karara bağlandı.

Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Hülya Altuğrul'un da bulunduğu yedi tutuklu sanık, müşteki kız kardeş Ayşe Altuğrul ile tarafların avukatları hazır bulundu.