Kapalıçarşı'da 1 milyar 695 milyon 750 bin liralık operasyon: 30 şüpheli tutuklandı

Kapalıçarşı’da ülkeye kaçak yollarla pırlanta, takı gibi değerli taş sokarak, ticaret sağlayan ve satın alan kişilere yönelik soruşturmada gözaltı sayısı 43'e yükseldi. Operasyonda, piyasa değeri 1 milyar 695 milyon 750 bin lira olduğu belirtilen pırlanta, değerli taş, ziynet eşyası ve tarihi eser ele geçirildi. 30 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında kaçak yollarla pırlanta, takı gibi değerli taş sokarak, ticaret sağlayan ve satın alan kişilere yönelik yapılan operasyonda 41 adres ile 23 işyerine eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyonda yakalanan şüphelilerin sayısı 43’e yükseldi.

Yapılan aramalarda piyasa değerlerinin yaklaşık 1 milyar 250 milyon lira olduğu değerlendirilen 1 kilo 373,58 gram çeşitli değerli taş, 135 adet ziynet eşyası, bin 132 adet değerli maden taşı, 1 adet kurusıkı silah ile 109 adet fişek, 267 parça tarihi eser ve 64 adet dijital materyal ele geçirildi.

Ele geçirilen değerli taşların toplam piyasa değerinin 1 milyar 695 milyon 750 bin lira olduğu öğrenildi.

30 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ele geçirilen pırlanta, değerli taş, ziynet eşyası ve tarihi eser İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih'teki Vatan Caddesi Yerleşkesinde sergilendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 30'u, sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Mahkeme 4 şüpheli hakkında ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartı uygulanmasına karar verdi. 9 şüpheli ise imza verme ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, kaçak yollarla ülkeye pırlanta, takı gibi değerli taş sokarak, ticaret sağlayan ve satın alan kişilere yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce Kapalıçarşı'daki bazı iş yerlerine de operasyon yapılmıştı.

Operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, piyasa değerinin yaklaşık 445 milyon 750 bin lira olduğu değerlendirilen 115 kilogram 602 gram 419 miligram değerli taş ve 945 adet ziynet eşyası ele geçirilmişti.

