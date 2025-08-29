Kapalıçarşı'da 1 milyar 695 milyon 750 bin liralık operasyon: Gözaltı sayısı arttı
Kapalıçarşı’da ülkeye kaçak yollarla pırlanta, takı gibi değerli taş sokarak, ticaret sağlayan ve satın alan kişilere yönelik soruşturmada gözaltı sayısı 43'e yükseldi. Operasyonda, piyasa değeri 1 milyar 695 milyon 750 bin lira olduğu belirtilen pırlanta, değerli taş, ziynet eşyası ve tarihi eser ele geçirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında kaçak yollarla pırlanta, takı gibi değerli taş sokarak, ticaret sağlayan ve satın alan kişilere yönelik yapılan operasyonda 41 adres ile 23 işyerine eş zamanlı baskın düzenlendi.