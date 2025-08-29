Kapalıçarşı'da 1 milyar 695 milyon 750 bin liralık operasyon: Gözaltı sayısı arttı

Kapalıçarşı’da ülkeye kaçak yollarla pırlanta, takı gibi değerli taş sokarak, ticaret sağlayan ve satın alan kişilere yönelik soruşturmada gözaltı sayısı 43'e yükseldi. Operasyonda, piyasa değeri 1 milyar 695 milyon 750 bin lira olduğu belirtilen pırlanta, değerli taş, ziynet eşyası ve tarihi eser ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında kaçak yollarla pırlanta, takı gibi değerli taş sokarak, ticaret sağlayan ve satın alan kişilere yönelik yapılan operasyonda 41 adres ile 23 işyerine eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyonda yakalanan şüphelilerin sayısı 43’e yükseldi.

1 MİLYAR 695 MLYON 750 BİN LİRALIK OPERASYON

Yapılan aramalarda piyasa değerlerinin yaklaşık 1 milyar 250 milyon lira olduğu değerlendirilen 1 kilo 373,58 gram çeşitli değerli taş, 135 adet ziynet eşyası, bin 132 adet değerli maden taşı, 1 adet kurusıkı silah ile 109 adet fişek, 267 parça tarihi eser ve 64 adet dijital materyal ele geçirildi.

Ele geçirilen değerli taşların toplam piyasa değerinin 1 milyar 695 milyon 750 bin lira olduğu öğrenildi.

ELE GEÇİRİLENLER SERGİLENDİ

Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, ele geçirilen pırlanta, değerli taş, ziynet eşyası ve tarihi eser İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih'teki Vatan Caddesi Yerleşkesinde sergilendi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, kaçak yollarla ülkeye pırlanta, takı gibi değerli taş sokarak, ticaret sağlayan ve satın alan kişilere yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce Kapalıçarşı'daki bazı iş yerlerine de operasyon yapılmıştı.

Operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, piyasa değerinin yaklaşık 445 milyon 750 bin lira olduğu değerlendirilen 115 kilogram 602 gram 419 miligram değerli taş ve 945 adet ziynet eşyası ele geçirilmişti.

