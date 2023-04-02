Kapalıçarşı'da depreme hazırlık | Zemin sıvılaşmasına müdahale edildi, çatlaklara dolgu yapıldı

Kapalıçarşı'nın 1894 depreminde yıkıma uğradığından ve sonrasında içinde 50 tane han olan Kapalı Çarşı'nın içi küçültülerek yaklaşık 18-20 hanı içinde barındıran bir Kapalı Çarşı halinde yeniden ihya edildiğinden bahseden Sarı, "En sonunda 80'li yıllarda Kapalıçarşı'nın içi neredeyse 27 bin metrekare tavan yüzeyi sıvanarak tezyinat (süsleme) yapılmış." diye konuştu.

Sarı, ellerindeki belgeler doğrultusunda tamamının değiştirildiğini ifade ederken "Anıt eserde yüzde 95 mertebesinde şu anda bitme aşamasında, çok az bir yer kaldı." dedi.