Kapalıçarşı’daki gizli tehlike (Yangın riski var)
İstanbul’un en önemli tarihi noktalarından Kapalıçarşı’da açıkta duran kablolar, görüntü kirliliğinin yanı sıra yangın riskini de beraberinde getiriyor. Kentteki son sağanakta, sular altında kalan Kapalıçarşı için yangın uzmanları, suyun kısa devre yaratabileceği bunun da yangına sebep olabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.
Dünyanın dört bir yanından turistlerin uğrak noktası olan İstanbul’un tarihi simgelerinde Kapalıçarşı, yangın tehdidiyle karşı karşıya.