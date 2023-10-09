Kapalıçarşı’daki gizli tehlike (Yangın riski var)

İstanbul’un en önemli tarihi noktalarından Kapalıçarşı’da açıkta duran kablolar, görüntü kirliliğinin yanı sıra yangın riskini de beraberinde getiriyor. Kentteki son sağanakta, sular altında kalan Kapalıçarşı için yangın uzmanları, suyun kısa devre yaratabileceği bunun da yangına sebep olabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Kapalıçarşı’daki gizli tehlike (Yangın riski var) - 1

Dünyanın dört bir yanından turistlerin uğrak noktası olan İstanbul’un tarihi simgelerinde Kapalıçarşı, yangın tehdidiyle karşı karşıya.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kapalıçarşı’daki gizli tehlike (Yangın riski var) - 2

Çarşıda restorasyon çalışmaları 2 yılı aşkın süredir devam ediyor. Restorasyon kapsamında çatısı tamamen onarılan, atık su ve temiz su kanalları değiştirilen Kapalıçarşı’da bazı kapılarda elektrik kabloları görülüyor.

Kapalıçarşı’daki gizli tehlike (Yangın riski var) - 3

Çarşının içindeki kablo görüntüleri, yarattığı görüntü kirliliğinin yanı sıra geçtiğimiz günlerde yaşanan su baskınıyla da yangın riskini akıllara getirdi.

Yangın Güvenlik Uzmanı Levent Yasa, açıkta duran kablo demetlerinin yangın riskini artırdığını söyledi.
Kapalıçarşı’daki gizli tehlike (Yangın riski var) - 4

“Kablo demetlerinin mutlaka ve mutlaka kablo kanalları veya kablo rayları vasıtasıyla toplanıp, düzenli bir şekilde bir yerden bir yere aktarılması ve binalarla, içindeki bağımsız bölümlere de mutlaka düzenli bir şekilde dağıtılması gerekiyor ki herhangi bir yangın riskiyle karşılaşmayalım.” diyen Yasa, “Özellikle esnafın yoğun olduğu yerlerde yetkili, yetkisiz elektrikçiler tarafından kablolama çalışmaları ve elektrik çalışmaları yapılıyor. Bunlar da bizim için yangın riski oluşturuyor. Çünkü bunlara bir proje hazırlanmıyor ve bu çalışmalar da binalar için büyük riskler oluşturuyor maalesef. Uygun kablo kullanılmadıysa, uygun tesisat yapılmadıysa, proje haricinde eklentiler yapıldıysa veya insanlar kendi çözümlerini üretmeye çalıştılarsa bizim için her zaman yangın riski oluşturuyorlar.  O yüzden bunların projeye uygun olarak yetkili firmalar tarafından yapılması, bütün kablo sisteminin düzenlenmesi, trafo sisteminin düzenlenmesi bir bütün olarak ele alınması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Kapalıçarşı’daki gizli tehlike (Yangın riski var) - 5

Uzun süre kullanılan kablolarda elektrik direnci oluştuğunu, bu direncin de belli bir süre sonra ısınmalara yol açtığını anlatan Yasa, “Bu ısınmalardan kaynaklı kablo etrafında bulunan izolasyonlar kuruma ve çatlama gibi reaksiyonlar gösterebiliyorlar. Bu reaksiyonlar olduğunda da kablo korumaları, kablo izolasyonlarında yanma başlayabiliyor.” dedi.

Kapalıçarşı’daki gizli tehlike (Yangın riski var) - 6

Yasa şunları söyledi:

“Eski kabloların ve eski sistemlerin yenileriyle değiştirilmesi bizim için çok önemli. Su kısa devre yaratıyor. Kısa devrede bir elektrik atlaması ve bunun sonucunda da kablolarda aşırı ısınma ve aşırı ısınmadan dolayı tutuşma ve yangın meydana geliyor. Bu da elektrik kaynaklı bir yangına yol açıyor. Bunun olmaması için de mutlaka tam izolasyon sağlanması, elektrik kablo hatlarının mutlaka sudan yalıtılmış, tam olarak sızdırmaz olması gerekiyor ki herhangi bir kısa devre kaynaklı yangınla karşı karşıya kalmayalım.”
DAHA FAZLA GÖSTER