Kapalıçarşı’daki gizli tehlike (Yangın riski var)

“Kablo demetlerinin mutlaka ve mutlaka kablo kanalları veya kablo rayları vasıtasıyla toplanıp, düzenli bir şekilde bir yerden bir yere aktarılması ve binalarla, içindeki bağımsız bölümlere de mutlaka düzenli bir şekilde dağıtılması gerekiyor ki herhangi bir yangın riskiyle karşılaşmayalım.” diyen Yasa, “Özellikle esnafın yoğun olduğu yerlerde yetkili, yetkisiz elektrikçiler tarafından kablolama çalışmaları ve elektrik çalışmaları yapılıyor. Bunlar da bizim için yangın riski oluşturuyor. Çünkü bunlara bir proje hazırlanmıyor ve bu çalışmalar da binalar için büyük riskler oluşturuyor maalesef. Uygun kablo kullanılmadıysa, uygun tesisat yapılmadıysa, proje haricinde eklentiler yapıldıysa veya insanlar kendi çözümlerini üretmeye çalıştılarsa bizim için her zaman yangın riski oluşturuyorlar. O yüzden bunların projeye uygun olarak yetkili firmalar tarafından yapılması, bütün kablo sisteminin düzenlenmesi, trafo sisteminin düzenlenmesi bir bütün olarak ele alınması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.