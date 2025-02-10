Kapalıçarşı’da tuzak kurdular: Suç makinesinden kadın kılığında soygun

İstanbul’daki Kapalıçarşı’da döviz aldıktan sonra parayı sırt çantasına koyan S.B.’nin 50 bin doları, biri kadın kılığına giren iki hırsız tarafından çalındı. Kaçış anları güvenlik kameraları tarafından görüntülenen hırsızlar, polis tarafından yakalandı. Kadın kılığında hırsızlık yapan şüphelinin poliste daha önceden 119 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Kapalıçarşı’da tuzak kurdular: Suç makinesinden kadın kılığında soygun - 1

İstanbul Fatih’te biri kadın kılığına giren iki hırsız, 50 bin dolarlık hırsızlık yaptı.

Olay, Molla Fenari Mahallesi’ndeki Kılıççılar Sokak’ta 20 Ocak günü meydana geldi.

S.B. isimli kişi, saat 16.00 sıralarında parasının çalındığını söyleyip polise başvurarak şikayetçi oldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kapalıçarşı’da tuzak kurdular: Suç makinesinden kadın kılığında soygun - 2

Mağdur S.B. ifadesinde Kapalıçarşı’da 2 milyon 485 bin lira değerinde döviz olarak sırt çantasına koyduğunu, bir süre yürüdükten sonra bir kişinin çantanın açık olduğunu söylemesi üzerine hırsızlığı fark ettiğini söyledi.

Mağdur S.B. çantasındaki 50 bin dolar paranın eksik olduğunu tespit ettiğini de belirtti.

Kapalıçarşı’da tuzak kurdular: Suç makinesinden kadın kılığında soygun - 3

HIRSIZLARDAN BİRİ KADIN KILIĞINA GİRDİ

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis şüphelilerin güvenlik kamera görüntülerine ulaştı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, olaydan sonra kaçan iki kadının bir süre birlikte yürüdüklerini, daha sonra ayrılarak ayrı yönlere gittiğini belirledi.

Polis görüntüleri incelerken bir ayrıntıya daha ulaştı.

Kadın olarak görülen şüphelilerden birinin başını kapatarak kimliğini gizleyen bir erkek olduğu tespit edildi.

Kapalıçarşı’da tuzak kurdular: Suç makinesinden kadın kılığında soygun - 4

119 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Polis tarafından kısa sürede kimliği tespit edilen şüphelilerin izi Bursa’da bulundu.

Hırsızlık sırasında kadın kılığına giren G.D. (29) ve diğer şüpheli N.D. (28) gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen şüphelilerden G.D.’nin poliste daha önceden 119 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Kadın şüpheli N.D.’nin ise poliste 13 suç kaydı olduğu belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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