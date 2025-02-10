Kapalıçarşı’da tuzak kurdular: Suç makinesinden kadın kılığında soygun

Mağdur S.B. ifadesinde Kapalıçarşı’da 2 milyon 485 bin lira değerinde döviz olarak sırt çantasına koyduğunu, bir süre yürüdükten sonra bir kişinin çantanın açık olduğunu söylemesi üzerine hırsızlığı fark ettiğini söyledi.

Mağdur S.B. çantasındaki 50 bin dolar paranın eksik olduğunu tespit ettiğini de belirtti.