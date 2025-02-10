Kapalıçarşı’da tuzak kurdular: Suç makinesinden kadın kılığında soygun
İstanbul’daki Kapalıçarşı’da döviz aldıktan sonra parayı sırt çantasına koyan S.B.’nin 50 bin doları, biri kadın kılığına giren iki hırsız tarafından çalındı. Kaçış anları güvenlik kameraları tarafından görüntülenen hırsızlar, polis tarafından yakalandı. Kadın kılığında hırsızlık yapan şüphelinin poliste daha önceden 119 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
İstanbul Fatih’te biri kadın kılığına giren iki hırsız, 50 bin dolarlık hırsızlık yaptı.
Olay, Molla Fenari Mahallesi’ndeki Kılıççılar Sokak’ta 20 Ocak günü meydana geldi.S.B. isimli kişi, saat 16.00 sıralarında parasının çalındığını söyleyip polise başvurarak şikayetçi oldu.