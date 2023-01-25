Kapalıçarşı'nın yeni görünümü için geri sayım başladı

Çarşının kalan bir kısmında süren güçlendirme çalışmasının yakın zamanda tamamlanacağını ve kabloların tamamen gizleneceğini aktaran Kurtulmuş, "Şu anda Kapalıçarşı’da 21 kapıda restorasyon işleri bitti. Çarşımızın içinde bir bölgede statik olarak güçlendirmeye biraz daha ihtiyaç olduğu tespit edildi. Bir miktar da kalem işleri var. Su oluklarıyla ilgili eksiklerimiz var. Onun dışında üstyapı, altyapı, çatı, beden duvarları, tüm işlerimizde genel olarak sona yaklaştık." dedi.