Kapatılan hastaneyle ilgili ihmal iddiası: Eymen yüzde 90 engelli kaldı
Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen Esenyurt'taki Özel Reyap Hastanesi'nde doğum yapan Ayşe K., şu an 4 yaşındaki oğlu Eymen Ali K.'de, hastane çalışanlarının ihmali nedeniyle yüzde 90 oranında engel oluştuğunu iddia etti. Anne Ayşe K. hep aklında bir şüphe olduğunu belirterek, "Eymen'i içeride bakımsızlıktan ve ihmalden dolayı Eymen'in hayatını kararttılar." dedi.
İstanbul Esenyurt'ta ikamet eden 34 yaşındaki Ayşe K.'nin, 2020 yılında doğum sancıları başladı. İddiaya göre, aciliyeti olan bir hastaydı ancak gelen ambulansla evlerine uzak olan Özel Reyap Hastanesi'ne sevk edildi.
Eymen Ali K., bu hastanede prematüre bebek olarak dünyaya geldi, 57 gün annesinden ayrı kalarak entübe edildi. İddiaya göre, hastane çalışanlarının yanlış tedavi uygulaması Eymen Ali K.'de kalıcı hasara neden oldu.