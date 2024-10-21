Kapatılan hastaneyle ilgili ihmal iddiası: Eymen yüzde 90 engelli kaldı

Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen Esenyurt'taki Özel Reyap Hastanesi'nde doğum yapan Ayşe K., şu an 4 yaşındaki oğlu Eymen Ali K.'de, hastane çalışanlarının ihmali nedeniyle yüzde 90 oranında engel oluştuğunu iddia etti. Anne Ayşe K. hep aklında bir şüphe olduğunu belirterek, "Eymen'i içeride bakımsızlıktan ve ihmalden dolayı Eymen'in hayatını kararttılar." dedi.

Kapatılan hastaneyle ilgili ihmal iddiası: Eymen yüzde 90 engelli kaldı - 1

İstanbul Esenyurt'ta ikamet eden 34 yaşındaki Ayşe K.'nin, 2020 yılında doğum sancıları başladı. İddiaya göre, aciliyeti olan bir hastaydı ancak gelen ambulansla evlerine uzak olan Özel Reyap Hastanesi'ne sevk edildi.

Eymen Ali K., bu hastanede prematüre bebek olarak dünyaya geldi, 57 gün annesinden ayrı kalarak entübe edildi. İddiaya göre, hastane çalışanlarının yanlış tedavi uygulaması Eymen Ali K.'de kalıcı hasara neden oldu.

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Kapatılan hastaneyle ilgili ihmal iddiası: Eymen yüzde 90 engelli kaldı - 2

Yenidoğan çetesi iddianamesinde adı geçen Doktor Fırat Sarı tarafından doğumunun yapıldığını söyleyen anne Ayşe K., kendisinden yatak ve ilaç ücreti istendiğini öne sürdü:

"Bizden o dönem 3 bin 500 TL kadar yatak ücreti talep ettiler. Kayınvalidem ve eşim, çok yüksek bir meblağ olduğunu bunu ödemeyeceğimizi söyleyince, 2 bin TL'ye düşürmüşlerdi. Fatura kesmediler. Belirli ilaçlar istendi, o dönem birçok ilaç aldık verdik. Fırat Sarı ve hemşireleri istedi ilaçları bizden. Birçok kez onlara ilaç götürdük. Çocuğa ilaç vereceğini, vitamin vereceğini, şu an aklıma gelmeyen ilaçları biz kendimiz temin edip götürdük."

Kapatılan hastaneyle ilgili ihmal iddiası: Eymen yüzde 90 engelli kaldı - 3

"HİÇBİR ŞEKİLDE İLGİLENMİYORLARDI"

Eymen bebeğe entübe döneminde bakılmadığını iddia eden anne Ayşe K., "Ben Eymen'in çok bakımsız olduğunu gördüm, hiçbir şekilde ilgilenmiyorlardı ve orada başka bebekler de vardı. Beni taburculuğa yakın, 4'üncü ayın sonunda çağırmaya başladılar. Bebeği aldığımda kucağıma, beni tırmalıyordu açlıktan çocuk. Ben beslemeye emzirmeye başladım çocuğu. Çocuk o kadar çok açtı ki direkt emmeye başladı, bir prematüre bebekten bahsediyoruz. Artık nasıl aç bırakıldıysa çocuk orada" dedi.

Kapatılan hastaneyle ilgili ihmal iddiası: Eymen yüzde 90 engelli kaldı - 4

Hastanedeki entübe sürecinde Eymen bebeğin iki kere aspire edildiğini ileri süren anne Ayşe K., bu işlemlerin epikriz raporunda yazılmadığını söyledi.

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