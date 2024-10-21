Kapatılan hastaneyle ilgili ihmal iddiası: Eymen yüzde 90 engelli kaldı

Yenidoğan çetesi iddianamesinde adı geçen Doktor Fırat Sarı tarafından doğumunun yapıldığını söyleyen anne Ayşe K., kendisinden yatak ve ilaç ücreti istendiğini öne sürdü:



"Bizden o dönem 3 bin 500 TL kadar yatak ücreti talep ettiler. Kayınvalidem ve eşim, çok yüksek bir meblağ olduğunu bunu ödemeyeceğimizi söyleyince, 2 bin TL'ye düşürmüşlerdi. Fatura kesmediler. Belirli ilaçlar istendi, o dönem birçok ilaç aldık verdik. Fırat Sarı ve hemşireleri istedi ilaçları bizden. Birçok kez onlara ilaç götürdük. Çocuğa ilaç vereceğini, vitamin vereceğini, şu an aklıma gelmeyen ilaçları biz kendimiz temin edip götürdük."